Избраха Антон Урумов за нов ad hoc прокурор по разследванията срещу главния прокурор

За нов ad hoc прокурор, който ще разследва главния прокурор и неговите заместници, беше определен съдия Антон Урумов от Софийския градски съд. Изборът е направен чрез Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) по процедурния принцип на случайно разпределение.

Съдия Урумов е избран измежду магистратите, включени в списък, който е бил предварително одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС).