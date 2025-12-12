Избраха Антон Урумов за нов ad hoc прокурор по разследванията срещу главния прокурор

За нов ad hoc прокурор, който ще разследва главния прокурори неговите заместници, беше определен съдия Антон Урумов от Софийския градски съд. Изборът е направен чрез Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) по процедурния принцип на случайно разпределение.
Съдия Урумов е избран измежду магистратите, включени в списък, който е бил предварително одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС).
