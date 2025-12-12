НА ЖИВО
      петък, 12.12.25
          Правосъдие

          Избраха Антон Урумов за нов ad hoc прокурор по разследванията срещу главния прокурор

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          За нов ad hoc прокурор, който ще разследва главния прокурор и неговите заместници, беше определен съдия Антон Урумов от Софийския градски съд. Изборът е направен чрез Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) по процедурния принцип на случайно разпределение.

          Сарафов се отказа от жалбата си, казусът отива в ръцете на КС Сарафов се отказа от жалбата си, казусът отива в ръцете на КС

          Съдия Урумов е избран измежду магистратите, включени в списък, който е бил предварително одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

