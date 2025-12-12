НА ЖИВО
          Политика

          ИЗВЪНРЕДНО: Президентът Радев обяви кога започват консултациите с партиите

          Снимка: БГНЕС
          В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

          Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник, 15 декември, когато президентът ще приеме на „Дондуков“ 2:

          От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

          От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

          Това съобщиха от пресслужбата на държавния глава.

