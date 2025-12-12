НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Юлиан Рьопке: Украинската отбрана в Северск се срина за дни, градът е под контрола на Русия

          Северск под руски контрол
          Северск под руски контрол
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке съобщава, че град Северск е изцяло под контрола на руската армия и отбелязва голямата скорост, с която се е сринала отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района.

          „Доста шокиращо е, че украинската отбрана в Северск се срина в рамките на дни след нахлуването на руските войски в североизточната част на града, някога дом на 10 000 души. Руските войски вече са превзели града, който ги одържаше на източните му покрайнини в продължение на 40 месеца“, пише Рьопке.

          Украинският военен офицер „Мучной“ по-рано потвърди съобщенията на Русия за падането на Северск. ВСУ обаче обаче отричат ​​загубата на града.

