Военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке съобщава, че град Северск е изцяло под контрола на руската армия и отбелязва голямата скорост, с която се е сринала отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района.

„Доста шокиращо е, че украинската отбрана в Северск се срина в рамките на дни след нахлуването на руските войски в североизточната част на града, някога дом на 10 000 души. Руските войски вече са превзели града, който ги одържаше на източните му покрайнини в продължение на 40 месеца“, пише Рьопке.

Украинският военен офицер „Мучной“ по-рано потвърди съобщенията на Русия за падането на Северск. ВСУ обаче обаче отричат ​​загубата на града.