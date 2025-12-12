Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов се обърна официално към Европейската комисия по повод критичната ситуация на граничните пунктове между България и Гърция. В писмо до еврокомисаря по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, българският представител сигнализира за сериозните затруднения, породени от протестните действия на гръцките земеделци.

От ресорното министерство съобщават, че стачките са блокирали основни транзитни коридори и ключови гранични пунктове. Ситуацията е довела до смесване на потоците от тежкотоварни автомобили, пътуващи за Гърция, с тези за Турция. В резултат на това през последните дни по автомагистрала „Марица“ са се образували колони от камиони с дължина над 30 километра.

„Това не само нарушава свободното движение на стоки в Европейския съюз, но и сериозно пречи на свързаността между България, ЕС и трети държави“, подчертава в позицията си вицепремиерът Караджов.

В обръщението си той настоява Европейската комисия да призове гръцките власти към спазване на основните принципи на Съюза. Караджов изисква предприемането на незабавни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 2679/1998, който задължава държавите членки да гарантират свободното преминаване на стоки и да предотвратяват действия, застрашаващи международния транспорт.