НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Катастрофа в ранните часове парализира „Цариградско шосе“ и рани двама души

          0
          0
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Движението по „Цариградско шосе“ беше сериозно затруднено в ранните часове заради катастрофа с пострадали в района на моста на алея „Яворов“.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в 4:50 часа, след като два леки автомобила са се сблъскали. При удара двама души са пострадали и са били транспортирани за медицински преглед.

          „Продължава огледът на местопроизшествието, което води до затруднения в движението по бул. „Цариградско шосе“, съобщиха от МВР.

          Катастрофата е довела до сериозно задръстване в района на „Младост“ 1, като колоните от автомобили са се образували още от „Орлов мост“.

          Пътният инцидент е част от тревожната статистика за последното денонощие. Един човек е загинал, а 18 са ранени при 17 тежки катастрофи в страната, показват данните на МВР.

          В София са регистрирани три тежки и 34 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е загубил живота си, а двама са пострадали.

          От началото на месеца в страната са станали 185 катастрофи, с 22-ма загинали и 229 ранени. От началото на годината броят на пътните инциденти достига 6328, при които 436 души са загинали, а 7877 са пострадали.

          Според МВР, при сравнение със същия период на 2024 г., през 2025 г. се отчита намаление с осем загинали участници в движението.

          Движението по „Цариградско шосе“ беше сериозно затруднено в ранните часове заради катастрофа с пострадали в района на моста на алея „Яворов“.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в 4:50 часа, след като два леки автомобила са се сблъскали. При удара двама души са пострадали и са били транспортирани за медицински преглед.

          „Продължава огледът на местопроизшествието, което води до затруднения в движението по бул. „Цариградско шосе“, съобщиха от МВР.

          Катастрофата е довела до сериозно задръстване в района на „Младост“ 1, като колоните от автомобили са се образували още от „Орлов мост“.

          Пътният инцидент е част от тревожната статистика за последното денонощие. Един човек е загинал, а 18 са ранени при 17 тежки катастрофи в страната, показват данните на МВР.

          В София са регистрирани три тежки и 34 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е загубил живота си, а двама са пострадали.

          От началото на месеца в страната са станали 185 катастрофи, с 22-ма загинали и 229 ранени. От началото на годината броят на пътните инциденти достига 6328, при които 436 души са загинали, а 7877 са пострадали.

          Според МВР, при сравнение със същия период на 2024 г., през 2025 г. се отчита намаление с осем загинали участници в движението.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Костадинов: Внасяме решение за отлагане на членството в еврозоната

          Никола Павлов -
          „Възраждане“ настоява да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) заради подготовката за влизането на България в еврозоната. Това заяви пред медиите в...
          Политика

          Спорове в залата: Депутатите обсъждат оставката на правителството

          Никола Павлов -
          Народното събрание дебатира оставката на кабинета на премиера Росен Желязков. Проектът за решение за оставка беше представен от депутата от ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Тя подчерта,...
          Политика

          Явор Куюмджиев: Оставката на кабинета „Желязков“ няма да спре еврото, а за „Лукойл“ се търси удобен купувач

          Владимир Висоцки -
          Бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев коментира пред „Нова нюз“ актуалната политическа и икономическа ситуация в страната, като акцентира върху оставката на кабинета „Желязков“...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions