Катастрофа в ранните часове парализира „Цариградско шосе“ и рани двама души

Движението по „Цариградско шосе“ беше сериозно затруднено в ранните часове заради катастрофа с пострадали в района на моста на алея „Яворов“.

Инцидентът е станал в 4:50 часа, след като два леки автомобила са се сблъскали. При удара двама души са пострадали и са били транспортирани за медицински преглед.

„Продължава огледът на местопроизшествието, което води до затруднения в движението по бул. „Цариградско шосе“, съобщиха от МВР.

Катастрофата е довела до сериозно задръстване в района на „Младост“ 1, като колоните от автомобили са се образували още от „Орлов мост“.

Пътният инцидент е част от тревожната статистика за последното денонощие. Един човек е загинал, а 18 са ранени при 17 тежки катастрофи в страната, показват данните на МВР.

В София са регистрирани три тежки и 34 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е загубил живота си, а двама са пострадали.

От началото на месеца в страната са станали 185 катастрофи, с 22-ма загинали и 229 ранени. От началото на годината броят на пътните инциденти достига 6328, при които 436 души са загинали, а 7877 са пострадали.

Според МВР, при сравнение със същия период на 2024 г., през 2025 г. се отчита намаление с осем загинали участници в движението.