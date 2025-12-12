Киев контраатакува: Украйна отрече готовност за буферна зона в Донбас

Кабинетът на президента на Украйна категорично отхвърли информацията, публикувана от френския вестник „Монд“, според която Киев е готов да се съгласи на създаването на буферна или демилитаризирана зона в Донбас като част от преговорите със Съединените щати.

Това заяви съветникът по комуникациите на президента Дмитро Литвин, цитиран от RBC Ukraine. По думите му интерпретациите на френското издание са неточни и подвеждащи.

Литвин поясни, че главният съветник Михаил Подоляк не е говорил за съгласие на Украйна, а единствено за теоретична възможност да се обсъждат различни модели за сигурност. Той е подчертал, че подобни идеи зависят изцяло от детайлите, механизмите за контрол и наличието на ясни правни гаранции.

Решение по такива въпроси може да бъде взето само на най-високо политическо равнище или от народа на Украйна, е позицията, предадена от Литвин.

По-рано „Монд“ публикува материал, в който твърди, че Украйна е приела условия за демилитаризирана зона, при която и двете страни изтеглят войските си, като тази стъпка била одобрена и от европейски лидери. Киев обаче отрича подобно съгласие да е давано.

Президентът Володимир Зеленски също коментира темата, като заяви, че е запознат с предложенията, идващи от американската страна, а чрез тях – и с позициите на Русия. По думите му тези подходи не отговарят на интересите на Украйна, но диалогът трябва да продължи.

Зеленски обясни, че се обсъждат различни модели за изтегляне на войските, включително симетрично отдалечаване на определено разстояние, както и международен мониторинг, подобен на този в други конфликти.

Той подчерта, че Русия настоява за целия Донбас, което Киев категорично не приема, а предложенията за свободна икономическа или демилитаризирана зона пораждат сериозни въпроси за сигурността.

Какво ще попречи на руските сили да напреднат или да проникнат под прикритието на цивилни лица? – постави въпроса украинският президент.

Позицията на Киев остава запазване на сегашните линии на контакт, като по всички други варианти продължават дискусии, без да е взето окончателно решение. Зеленски подчерта, че всеки евентуален компромис трябва да бъде справедлив и балансиран и за двете страни.