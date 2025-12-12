Кирил Десподов: Смятам, че ПАОК и Лудогорец ще продължат напред

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов очаква Лудогорец и ПАОК да се класират за плейфоите на турнира Лига Европа. Бившият и настоящият отбор на крилото завършиха наравно 3:3 на „Хювефарма Арена“, а Десподов вкара гол и записа асистенция срещу „орлите“.

- Реклама -

„Чувствах се много добре и винаги ми е приятно, когато се върна тук. Стадионът ме посрещна добре и съм благодарен“, сподели Десподов пред медиите след двубоя.

„Поддържахме добри отношения с Лудогорец. Уважавам ги и те мен. Би било неуместно от моя страна да празнувам попадението си като луд. Казах, че ще направя всичко, за да спечели отборът ми. Ако някои казват, че може да не играя добре срещу отбор от родината си, вероятно не ме познават добре“, заяви нападателят, който има 128 мача с 49 гола за разградчани.

„Мачът можеше да отиде във всяка посока. Накрая имахме шансове и да спечелим, но ги изпуснахме. Мисля, че стана интересен мач с много голове и много ситуцаии. Очаквах го и го казах на пресконференцията преди мача“.

„Смятам, че и двата отбора ще продължат напред“, добави още родният национал.

Лудогорец има седем точки на 23-ата позиция, а ПАОК е с девет на 18-ото място.