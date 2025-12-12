НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Кобрата загуби световната си титла

          Кобрата започна по-добре, но Мурат Гасиев обърна хода на мача и приключи българина

          0
          24
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Мачът за регулярната световна титла на WBA в тежка категория завърши болезнено за Кубрат Пулев. В Дубай българският боксьор бе спрян от Мурат Гасиев, който наложи волята си и приключи срещата с нокаут в шестия рунд, едва 50 секунди след неговото начало.

          - Реклама -

          Двубоят започна обещаващо за Пулев, който в първите две части контролираше дистанцията и работеше добре с левия прав. Постепенно обаче Гасиев намери ритъм, засили натиска и започна да пласира все по-тежки удари, особено в тялото на българина.

          След равностойния пети рунд решаващият момент дойде в началото на шестия. Руснакът засрещна Пулев с мощен ъперкът, който го прати на пода. Кобрата опита да се изправи, но нямаше как да продължи, а съдията сложи край на срещата.

          Как се разви мачът рунд по рунд

          Първи рунд
          Началото бе предпазливо. Пулев изглеждаше по-активният боксьор, работеше добре с левия прав и пласира няколко чисти удара. В края на рунда българинът вкара ляв-десен и удар в тялото, което наклони частта в негова полза.

          Втори рунд
          Кобрата отново изглеждаше по-добрият боксьор, макар темпото да спадна. Пулев нанесе точен десен прав в тялото, а Гасиев отговори с единичен силен удар в края. И този рунд обаче изглеждаше по-скоро за българина.

          Трети рунд
          Двамата запазиха дистанция, но Гасиев започна да намира ритъм. Руснакът пласира ляво кроше и сериозни удари в тялото, включително десен ъперкът. Пулев отговори с леви прави, но този рунд вече клонеше към Гасиев.

          Четвърти рунд
          Гасиев засили натиска. Имаше спорен удар под пояса, последван от извинение, но малко след това руснакът нанесе тежък удар в лицето на Пулев и го притисна до въжетата. Българинът се измъкна, но рундът отиде в актива на Гасиев.

          Пети рунд
          Най-равностойната част. Гасиев започна по-силно, Пулев отговори с чисти и точни удари. Руснакът пласира мощно дясно кроше, последва размяна на комбинации и рундът остана без ясен победител.

          Шести рунд
          Краят дойде бързо и тежко. Още в началото Гасиев засрещна Пулев със силен ъперкът. Българинът падна на пода, опита се да се изправи, дори се усмихна, но не успя да продължи. Съдията прекрати срещата и Мурат Гасиев спечели с нокаут.

          Все пак 44-годишният българин остава с 32 победи, 14 от които с нокаут, и 4 поражения.

          Мачът за регулярната световна титла на WBA в тежка категория завърши болезнено за Кубрат Пулев. В Дубай българският боксьор бе спрян от Мурат Гасиев, който наложи волята си и приключи срещата с нокаут в шестия рунд, едва 50 секунди след неговото начало.

          - Реклама -

          Двубоят започна обещаващо за Пулев, който в първите две части контролираше дистанцията и работеше добре с левия прав. Постепенно обаче Гасиев намери ритъм, засили натиска и започна да пласира все по-тежки удари, особено в тялото на българина.

          След равностойния пети рунд решаващият момент дойде в началото на шестия. Руснакът засрещна Пулев с мощен ъперкът, който го прати на пода. Кобрата опита да се изправи, но нямаше как да продължи, а съдията сложи край на срещата.

          Как се разви мачът рунд по рунд

          Първи рунд
          Началото бе предпазливо. Пулев изглеждаше по-активният боксьор, работеше добре с левия прав и пласира няколко чисти удара. В края на рунда българинът вкара ляв-десен и удар в тялото, което наклони частта в негова полза.

          Втори рунд
          Кобрата отново изглеждаше по-добрият боксьор, макар темпото да спадна. Пулев нанесе точен десен прав в тялото, а Гасиев отговори с единичен силен удар в края. И този рунд обаче изглеждаше по-скоро за българина.

          Трети рунд
          Двамата запазиха дистанция, но Гасиев започна да намира ритъм. Руснакът пласира ляво кроше и сериозни удари в тялото, включително десен ъперкът. Пулев отговори с леви прави, но този рунд вече клонеше към Гасиев.

          Четвърти рунд
          Гасиев засили натиска. Имаше спорен удар под пояса, последван от извинение, но малко след това руснакът нанесе тежък удар в лицето на Пулев и го притисна до въжетата. Българинът се измъкна, но рундът отиде в актива на Гасиев.

          Пети рунд
          Най-равностойната част. Гасиев започна по-силно, Пулев отговори с чисти и точни удари. Руснакът пласира мощно дясно кроше, последва размяна на комбинации и рундът остана без ясен победител.

          Шести рунд
          Краят дойде бързо и тежко. Още в началото Гасиев засрещна Пулев със силен ъперкът. Българинът падна на пода, опита се да се изправи, дори се усмихна, но не успя да продължи. Съдията прекрати срещата и Мурат Гасиев спечели с нокаут.

          Все пак 44-годишният българин остава с 32 победи, 14 от които с нокаут, и 4 поражения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Двама от ЦСКА с леки проблеми преди мача утре

          Станимир Бакалов -
          ЦСКА проведе последното си занимание преди утрешния осминафинален мач от турнира за Купата на България срещу Локомотив (София). Участие в тренировката на клубната база...
          Спорт

          Цял отбор аут за Реал (Мадрид)

          Станимир Бакалов -
          Треньорът на Реал (Мадрид) Чаби Алонсо е изправен пред сериозни кадрови проблеми преди шампионатния мач срещу Алавес. Според информациите на Marca и As „белите“...
          Спорт

          Оперираха играч на Левски

          Станимир Бакалов -
          Десният бек на Левски - Алдаир, претърпя успешна операция на външен менискус на дясното коляно. Португалският краен бранител ще отсъства около месец, което значи, че...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions