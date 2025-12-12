Кобрата загуби световната си титла

Мачът за регулярната световна титла на WBA в тежка категория завърши болезнено за Кубрат Пулев. В Дубай българският боксьор бе спрян от Мурат Гасиев, който наложи волята си и приключи срещата с нокаут в шестия рунд, едва 50 секунди след неговото начало.

Двубоят започна обещаващо за Пулев, който в първите две части контролираше дистанцията и работеше добре с левия прав. Постепенно обаче Гасиев намери ритъм, засили натиска и започна да пласира все по-тежки удари, особено в тялото на българина.

След равностойния пети рунд решаващият момент дойде в началото на шестия. Руснакът засрещна Пулев с мощен ъперкът, който го прати на пода. Кобрата опита да се изправи, но нямаше как да продължи, а съдията сложи край на срещата.

Как се разви мачът рунд по рунд

Първи рунд

Началото бе предпазливо. Пулев изглеждаше по-активният боксьор, работеше добре с левия прав и пласира няколко чисти удара. В края на рунда българинът вкара ляв-десен и удар в тялото, което наклони частта в негова полза.

Втори рунд

Кобрата отново изглеждаше по-добрият боксьор, макар темпото да спадна. Пулев нанесе точен десен прав в тялото, а Гасиев отговори с единичен силен удар в края. И този рунд обаче изглеждаше по-скоро за българина.

Трети рунд

Двамата запазиха дистанция, но Гасиев започна да намира ритъм. Руснакът пласира ляво кроше и сериозни удари в тялото, включително десен ъперкът. Пулев отговори с леви прави, но този рунд вече клонеше към Гасиев.

Четвърти рунд

Гасиев засили натиска. Имаше спорен удар под пояса, последван от извинение, но малко след това руснакът нанесе тежък удар в лицето на Пулев и го притисна до въжетата. Българинът се измъкна, но рундът отиде в актива на Гасиев.

Пети рунд

Най-равностойната част. Гасиев започна по-силно, Пулев отговори с чисти и точни удари. Руснакът пласира мощно дясно кроше, последва размяна на комбинации и рундът остана без ясен победител.

Шести рунд

Краят дойде бързо и тежко. Още в началото Гасиев засрещна Пулев със силен ъперкът. Българинът падна на пода, опита се да се изправи, дори се усмихна, но не успя да продължи. Съдията прекрати срещата и Мурат Гасиев спечели с нокаут.

Все пак 44-годишният българин остава с 32 победи, 14 от които с нокаут, и 4 поражения.