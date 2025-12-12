НА ЖИВО
          Костадинов: Внасяме решение за отлагане на членството в еврозоната

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Възраждане“ настоява да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) заради подготовката за влизането на България в еврозоната. Това заяви пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на партията Костадин Костадинов.

          От формацията обявиха, че днес внасят проект на решение, което да задължи Министерския съвет да поиска отлагане на членството в еврозоната с една година.

          „Очертава се да влезем в еврозоната не само без кабинет, а и без бюджет“, заяви Костадинов.

          Костадинов: „България на олигарсите и мутрите току-що умря"

          Той коментира и позицията на ГЕРБ, като подчерта, че според него партията е изключително гъвкава в политическите си решения. Костадинов припомни плакат от минал протест, на който били изобразени Искра Фидосова и Делян Пеевски, придружен с надпис:

          „Нес валям тъй, за да не дойде унуй“,

          но въпреки това, по думите му, ГЕРБ впоследствие са направили коалиция „и с туй, и с унуй“.

