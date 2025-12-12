НА ЖИВО
          Кремъл: Целият Донбас е руски, но там може да бъде създадена демилитаризирана зона

          Целият Донбас ще е руски, но там може да бъде създадена демилитаризирана зона. Това заяви помощникът на преиздента на Русия Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС. По думите му, прекратяване на огъня може да има само след изтегляне на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от региона.

          „Напълно е възможно там да няма никакви войски, нито руски, нито украински. Да, но ще има Росгвардия, нашата полиция, всичко необходимо за поддържане на реда и организиране на живота“, отбеляза представителят на Владимир Путин.

          „Целият Донбас е руски“, подчерта той, коментирайки идеята на Зеленски за референдум по териториалния въпрос.

          „Целта на Зеленски в преговорите в Европа е да внесе в американските мирни документи предложения, неприемливи за Русия“, добави Ушаков.

          Помощникът на Путин добави, че Русия все още не е видяла преработената версия на плана на САЩ и може да е недоволна от промените, направени в документа. Представителите на американския президент Доналд Тръмп в момента го обсъждат с Европа и Украйна и рано или късно Вашингтон ще започне да се свързва с Москва по въпроса.

