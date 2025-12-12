Кристина Петкова: Най-важната ни задача е да гарантираме честни избори

Това каза депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Кристина Петкова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Петкова заяви, че не очаква до предстоящите предсрочни парламентарни избори да се появи нова политическа формация, тъй като времето било твърде малко.
Народният представител беше категорична, че победители са не партиите, а хората, които са излезли на площада.
- Реклама -
