Кристина Петкова: Най-важната ни задача е да гарантираме честни избори

„Най-важната ни задача е да гарантираме честни избори.“

Това каза депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Кристина Петкова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Петкова заяви, че не очаква до предстоящите предсрочни парламентарни избори да се появи нова политическа формация, тъй като времето било твърде малко.

„Човекът, за когото всички си мислим, но не назоваваме, няма тази смелост, това е личното ми мнение“, посочи още гостът.

Народният представител беше категорична, че победители са не партиите, а хората, които са излезли на площада.