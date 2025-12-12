Куче разкри 70 кг дрога в газови бутилки

Голямо количество марихуана, укрито в осем газови бутилки на два автомобила с българска регистрация, беше открито на ГКПП „Малко Търново“, съобщиха от полицията. Колите са пътували от България към Турция.

- Реклама -

На 10.12.2025 г. митническите инспектори на пункта селектирали и насочили за съвместна проверка три леки автомобила, напускащи страната. В проверката участвали и гранични полицаи със служебното куче Бояр, обучено за откриване на наркотични вещества.

Бояр дал ясна индикация за наличие на наркотик в два от автомобилите. Установено било, че в тях са монтирани общо 5 и 3 газови бутилки, които външно са част от реално функционираща газова уредба, но вътрешността им е пълна не с газ, а с пакети със суха зелена тревиста маса.

Полевите тестове показали, че веществото е марихуана, а общото количество, иззето от двете коли, е 70.064 кг (бруто). Стойността на наркотика възлиза на 1 121 024 лв. ( 573 170,47 евро ), изчислена по цени за нуждите на съдебната система.

По случая са образувани две досъдебни производства, водени под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас.

Задържани са четирима български граждани, пътували в трите автомобила.

Действията по разследването продължават.