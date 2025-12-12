НА ЖИВО
          Латино идолът Начо Паскал с голяма ТВ поява във „Вечните песни" по Eurocom тази събота

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Тази събота, 13 декември от 20:00 ч., телевизия Eurocom ще излъчи специално издание на предаването „Вечните песни“ с водещ Владислав Славов. Зрителите ще станат свидетели на едно от най-очакваните гостувания през сезона – това на латино идола Начо Паскал, артистът, който след години зад граница избра да се върне и да твори в България.

          В предаването Начо Паскал ще разкрие подробности за живота си в чужбина, за причините да се прибере у нас и за вдъхновението, което го подтиква да създава авторска музика специално за българската публика. В откровено интервю той споделя какво го свързва с България, как се раждат най-емоционалните му песни и кои са новите творчески проекти, върху които работи.

          Зрителите могат да очакват специални музикални изпълнения, както и разговор, който представя Начо Паскал в една нова, по-близка и човешка светлина.

          Не пропускайте – 13 декември, 20:00 ч., по Eurocomвълнуващо издание на „Вечните песни“, което обещава да трогне и вдъхнови.

