НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Le Monde: Украйна иска демилитаризирана зона в Донбас и репарации от Русия

          0
          14
          Руски териториални претенции в Украйна
          Руски териториални претенции в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинската страна е готова да се съгласи със създаването на демилитаризирана зона в Донбас, което би довело до изтегляне на украински и руски войски от двете страни на фронтовата линия, съобщава Le Monde. Киев иска и репарации от Русия за нанесените разрушения в Украйна.

          - Реклама -

          Както отбелязва изданието, Михайло Подоляк, съветник в президентската администрация, отбелязва, че подобна стъпка изисква участието на наблюдателни мисии и е възможна само при взаимно изтегляне на войските.

          „Демилитаризирана зона трябва да съществува от двете страни на демаркационната линия. Ще е необходимо логично и законно да се определи дали трябва да се изтеглят всички оръжия или само тежките въоръжения. За да се предотвратят потенциални нарушения, представители на наблюдателни мисии и чуждестранни контингенти трябва да присъстват, за да се гарантира спазването на принципите и споразуменията“, обясни Подоляк.

          Според Михайло Подоляк демилитаризираната зона ще се превърне в инструмент за наблюдение и мониторинг на спазването на споразуменията, а участието на САЩ в наблюдателните сили ще позволи наблюдение на движението на войските и осигуряване на спазването на демаркационната линия.

          Германският канцлер Фридрих Мерц призна, че Украйна вече е „готова“ да приеме териториални отстъпки. Според него френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър също са се включили в разработването на „предложението“.

          Изданието сравнява бъдещата зона с демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея, която съществува от 1953 г. В украинския случай зоната ще бъде значително по-дълга и по-дълбока, обхващайки ключовия стратегически регион Донбас.

          Освен това Киев изисква Русия да плати за разрушенията в Украйна. Приносът за възстановяването е задължителна клауза в мирното споразумение. Подоляк казва:

          „Агресорът трябва да допринесе за финансирането на възстановяването; това е задължителен елемент за прекратяване на войната. В противен случай ще се чувства така, сякаш само печели от конфликта“.

          Съветникът по комуникациите на президента Дмитрий Литвин обаче уточни в коментар пред журналисти, че Le Monde е представил неправилно изявлението на Подоляк, твърдейки, че Украйна вече се е съгласила с клаузата за демилитаризираната зона.

          „Михайло им каза общо взето, че могат да се обсъждат различни неща, но въпросът винаги е в детайлите как може да се работи. Дали Украйна е съгласна или не, може да се реши само на най-високо политическо ниво или от народа на Украйна. Президентът каза това пред журналисти вчера“, отбеляза Литвин.

          Украинската страна е готова да се съгласи със създаването на демилитаризирана зона в Донбас, което би довело до изтегляне на украински и руски войски от двете страни на фронтовата линия, съобщава Le Monde. Киев иска и репарации от Русия за нанесените разрушения в Украйна.

          - Реклама -

          Както отбелязва изданието, Михайло Подоляк, съветник в президентската администрация, отбелязва, че подобна стъпка изисква участието на наблюдателни мисии и е възможна само при взаимно изтегляне на войските.

          „Демилитаризирана зона трябва да съществува от двете страни на демаркационната линия. Ще е необходимо логично и законно да се определи дали трябва да се изтеглят всички оръжия или само тежките въоръжения. За да се предотвратят потенциални нарушения, представители на наблюдателни мисии и чуждестранни контингенти трябва да присъстват, за да се гарантира спазването на принципите и споразуменията“, обясни Подоляк.

          Според Михайло Подоляк демилитаризираната зона ще се превърне в инструмент за наблюдение и мониторинг на спазването на споразуменията, а участието на САЩ в наблюдателните сили ще позволи наблюдение на движението на войските и осигуряване на спазването на демаркационната линия.

          Германският канцлер Фридрих Мерц призна, че Украйна вече е „готова“ да приеме териториални отстъпки. Според него френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър също са се включили в разработването на „предложението“.

          Изданието сравнява бъдещата зона с демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея, която съществува от 1953 г. В украинския случай зоната ще бъде значително по-дълга и по-дълбока, обхващайки ключовия стратегически регион Донбас.

          Освен това Киев изисква Русия да плати за разрушенията в Украйна. Приносът за възстановяването е задължителна клауза в мирното споразумение. Подоляк казва:

          „Агресорът трябва да допринесе за финансирането на възстановяването; това е задължителен елемент за прекратяване на войната. В противен случай ще се чувства така, сякаш само печели от конфликта“.

          Съветникът по комуникациите на президента Дмитрий Литвин обаче уточни в коментар пред журналисти, че Le Monde е представил неправилно изявлението на Подоляк, твърдейки, че Украйна вече се е съгласила с клаузата за демилитаризираната зона.

          „Михайло им каза общо взето, че могат да се обсъждат различни неща, но въпросът винаги е в детайлите как може да се работи. Дали Украйна е съгласна или не, може да се реши само на най-високо политическо ниво или от народа на Украйна. Президентът каза това пред журналисти вчера“, отбеляза Литвин.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Роберт Фицо: Словакия ще блокира всяко предложение на ЕС за финансова помощ за Украйна

          Иван Христов -
          Премиерът на Словакия Роберт Фицо обяви, че няма да подкрепи решението на Европейската комисия да предостави на Украйна репарационен заем, използвайки замразените руски активи....
          Война

          Украйна е съгласна да се изтегли от Донбас, ако и Русия се изтегли

          Иван Христов -
          Украйна е съгласна да изтегли войските си от Донбас, но при условие, че и Русия направи същото, пише The Telegraph. Украинският президент Володимир Зеленски...
          Инциденти

          Катастрофа в ранните часове парализира „Цариградско шосе“ и рани двама души

          Пламена Ганева -
          Движението по „Цариградско шосе“ беше сериозно затруднено в ранните часове заради катастрофа с пострадали в района на моста на алея „Яворов“. Инцидентът е станал в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions