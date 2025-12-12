Украинската страна е готова да се съгласи със създаването на демилитаризирана зона в Донбас, което би довело до изтегляне на украински и руски войски от двете страни на фронтовата линия, съобщава Le Monde. Киев иска и репарации от Русия за нанесените разрушения в Украйна.

Както отбелязва изданието, Михайло Подоляк, съветник в президентската администрация, отбелязва, че подобна стъпка изисква участието на наблюдателни мисии и е възможна само при взаимно изтегляне на войските.

„Демилитаризирана зона трябва да съществува от двете страни на демаркационната линия. Ще е необходимо логично и законно да се определи дали трябва да се изтеглят всички оръжия или само тежките въоръжения. За да се предотвратят потенциални нарушения, представители на наблюдателни мисии и чуждестранни контингенти трябва да присъстват, за да се гарантира спазването на принципите и споразуменията“, обясни Подоляк.

Според Михайло Подоляк демилитаризираната зона ще се превърне в инструмент за наблюдение и мониторинг на спазването на споразуменията, а участието на САЩ в наблюдателните сили ще позволи наблюдение на движението на войските и осигуряване на спазването на демаркационната линия.

Германският канцлер Фридрих Мерц призна, че Украйна вече е „готова“ да приеме териториални отстъпки. Според него френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър също са се включили в разработването на „предложението“.

Изданието сравнява бъдещата зона с демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея, която съществува от 1953 г. В украинския случай зоната ще бъде значително по-дълга и по-дълбока, обхващайки ключовия стратегически регион Донбас.

Освен това Киев изисква Русия да плати за разрушенията в Украйна. Приносът за възстановяването е задължителна клауза в мирното споразумение. Подоляк казва:

„Агресорът трябва да допринесе за финансирането на възстановяването; това е задължителен елемент за прекратяване на войната. В противен случай ще се чувства така, сякаш само печели от конфликта“.

Съветникът по комуникациите на президента Дмитрий Литвин обаче уточни в коментар пред журналисти, че Le Monde е представил неправилно изявлението на Подоляк, твърдейки, че Украйна вече се е съгласила с клаузата за демилитаризираната зона.

„Михайло им каза общо взето, че могат да се обсъждат различни неща, но въпросът винаги е в детайлите как може да се работи. Дали Украйна е съгласна или не, може да се реши само на най-високо политическо ниво или от народа на Украйна. Президентът каза това пред журналисти вчера“, отбеляза Литвин.