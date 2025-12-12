Маркировка по „Хемус“, „Струма“ и път I-8 ще ограничава движението от 15 до 19 декември

В периода 15–19 декември, от 8:00 до 17:00 ч., ще се извършва полагане на пътна маркировка в участъци от АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и път I-8 в района на Нови хан в Софийска област.

- Реклама -

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“, на АМ „Струма“ маркировката ще се полага поетапно в двете платна по отсечката София – Мало Бучино, като автомобилите ще се движат в свободните ленти.

От агенцията поднасят извинение на шофьорите за временното неудобство, като подчертават, че дейностите са необходими за осигуряване на безопасно движение през зимните месеци.

За актуална информация гражданите и транспортните фирми могат да следят сайта на АПИ – www.api.bg, както и да се информират денонощно на телефон 0700 130 20.