НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Маркировка по „Хемус“, „Струма“ и път I-8 ще ограничава движението от 15 до 19 декември

          0
          20
          Снимка: Труд
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В периода 15–19 декември, от 8:00 до 17:00 ч., ще се извършва полагане на пътна маркировка в участъци от АМ „Хемус, АМ „Струма“ и път I-8 в района на Нови хан в Софийска област.

          - Реклама -
          Парадоксите на автомагистрала Хемус – от съда до евронаградите Парадоксите на автомагистрала Хемус – от съда до евронаградите

          По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“, на АМ „Струма“ маркировката ще се полага поетапно в двете платна по отсечката София – Мало Бучино, като автомобилите ще се движат в свободните ленти.

          От агенцията поднасят извинение на шофьорите за временното неудобство, като подчертават, че дейностите са необходими за осигуряване на безопасно движение през зимните месеци.

          Промени в движението по АМ „Хемус“ заради полагане на нова маркировка Промени в движението по АМ „Хемус“ заради полагане на нова маркировка

          За актуална информация гражданите и транспортните фирми могат да следят сайта на АПИ – www.api.bg, както и да се информират денонощно на телефон 0700 130 20.

          В периода 15–19 декември, от 8:00 до 17:00 ч., ще се извършва полагане на пътна маркировка в участъци от АМ „Хемус, АМ „Струма“ и път I-8 в района на Нови хан в Софийска област.

          - Реклама -
          Парадоксите на автомагистрала Хемус – от съда до евронаградите Парадоксите на автомагистрала Хемус – от съда до евронаградите

          По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“, на АМ „Струма“ маркировката ще се полага поетапно в двете платна по отсечката София – Мало Бучино, като автомобилите ще се движат в свободните ленти.

          От агенцията поднасят извинение на шофьорите за временното неудобство, като подчертават, че дейностите са необходими за осигуряване на безопасно движение през зимните месеци.

          Промени в движението по АМ „Хемус“ заради полагане на нова маркировка Промени в движението по АМ „Хемус“ заради полагане на нова маркировка

          За актуална информация гражданите и транспортните фирми могат да следят сайта на АПИ – www.api.bg, както и да се информират денонощно на телефон 0700 130 20.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Франция и Германия с поглед към българското правосъдие

          Пламена Ганева -
          В Съдебната палата се проведе среща между председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова и посланиците на Федерална република Германия – Н. Пр. Ирене...
          Инциденти

          Планът за изтегляне на танкера „Кайрос“ край Ахтопол е в ход: Кабинетът отпусна 1,2 млн. лева

          Никола Павлов -
          Действията по спасителната операция на танкера „Кайрос“, който заседна в акваторията на Ахтопол, се изпълняват стриктно по график и без закъснения. Това потвърдиха днес...
          Икономика

          Фискалният съвет настоява за основен ремонт на Бюджет 2026 на фона на политическата криза

          Никола Павлов -
          Фискалният съвет на България излезе с препоръка за преработване на проектозакона за държавния бюджет за 2026 г., както и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions