Мащабна акция затвори няколко кол центъра в София

На 11 декември 2025 г. е проведена мащабна операция за пресичане на незаконната дейност на организирана престъпна група (ОПГ), управлявала няколко кол центъра на територията на София, съобщиха от Прокуратурата на Република България.

Под ръководството на Софийска градска прокуратура (СГП) в акцията са участвали служители от следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП, ГД „Национална полиция“, както и представители на Guardia Civil – Кралство Испания.

Според разследването групата е била ангажирана с измамна инвестиционна дейност и „социално инженерство“, като в престъпната структура са участвали български и чуждестранни граждани. Установено е, че от средата на 2022 г. под техен контрол в София са работили кол центрове, свързани с измамни онлайн платформи. Чрез множество уебсайтове жертвите са били убеждавани да вложат средства в привидна търговия с регулирани финансови инструменти, обещавайки им висока възвращаемост.

Дейността на групата е нанесла значителни имотни вреди на граждани от Европейския съюз.

В рамките на операцията са извършени координирани проверки, претърсвания, изземвания, обиски и разпити на свидетели, целящи прекратяване на схемите за въвеждане в заблуждение и неправомерно извличане на финансови средства от чуждестранни пострадали.

Сред иззетите при акцията вещи са:

над 20 телефона ,

, множество СИМ карти ,

, повече от 30 флашки ,

, персонални компютри ,

, хард дискове ,

, тефтери и ръчни записки ,

, списъци с имена на служители ,

, наркотични вещества ,

, 17 кюлчета инвестиционно злато (всяко на стойност около 7000 лв.),

(всяко на стойност около 7000 лв.), над 45 000 лв. в брой ,

, 5 хардуерни портфейла, единият от които съдържа криптоактиви за над 230 000 щатски долара.

Иззетите криптоактиви са открити с помощта на отдел „Киберпрестъпления“ при НСлС.

Операцията е проведена в тясно международно сътрудничество с Guardia Civil – Испания, като съвместните екипи са работили под ръководството на българските компетентни органи и в рамките на европейските механизми за полицейско партньорство.