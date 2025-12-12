Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 32-годишен мъж, който е управлявал автомобил след употреба на алкохол и е предизвикал пътнотранспортно произшествие с пострадал на булевард „Цариградско шосе“.

Според данните от разследването до момента, инцидентът е настъпил днес, 12 декември, около 03:41 часа сутринта. Обвиняемият с инициали В.Д. се е движел с лек автомобил по столичния булевард „Цариградско шосе“, когато е нарушил правилата за движение. В резултат на това той е загубил контрол над управлението и е ударил движещата се пред него кола.

Вследствие на удара е пострадала жена, която е получила средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на ребра и травма на главата. При извършената проверка е установено, че В.Д. е седнал зад волана в пияно състояние, като техническото средство е отчело концентрация на алкохол в кръвта му от 1,89 промила.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по Наказателния кодекс. За подобно деяние законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващия прокурор 32-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.