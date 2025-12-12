Системата за мониторинг на качеството на въздуха в Благоевград регистрира сериозно замърсяване и повишени нива на фини прахови частици. През последните два дни отчетените стойности надвишават допустимите норми два пъти, като най-висока концентрация се наблюдава в сутрешните часове.

Жителите на града не крият притеснението си, но и отчитат личната отговорност за ситуацията. Асен Петков споделя:

„Как да е? Това е дизел, това е друго, това всичко върви, отделно боклуците. Ще си го дишаме, защото ние си го произвеждаме, ние си го дишаме… много вина си имаме и ние.“

Мръсният въздух крие сериозни рискове за здравето, особено за хората с белодробни заболявания. Лекарите препоръчват често проветряване като превантивна мярка. Д-р Павлин Янкулски подчертава нуждата от промяна в транспортните навици:

„Според мен трябва много драстични мерки, с които да се ограничи движението в центъра на града и да има алтернатива… да има удобен градски транспорт, велоалеи…“

Основните фактори за замърсяването са интензивният сутрешен трафик и използването на твърдо гориво за отопление. Началникът на отдел „Екология“ Михаела Кирова-Гошева обяснява: „Това е съчетание на неблагоприятни метеорологични условия с интензивен трафик… както и отоплението на твърдо гориво… община Благоевград изпълнява проект… замяна на старите отоплителни уреди с електрически.“

От общината уверяват гражданите, че въпреки превишенията, няма място за паника.