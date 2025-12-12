Системата за мониторинг на качеството на въздуха в Благоевград регистрира сериозно замърсяване и повишени нива на фини прахови частици. През последните два дни отчетените стойности надвишават допустимите норми два пъти, като най-висока концентрация се наблюдава в сутрешните часове.
Жителите на града не крият притеснението си, но и отчитат личната отговорност за ситуацията. Асен Петков споделя:
Мръсният въздух крие сериозни рискове за здравето, особено за хората с белодробни заболявания. Лекарите препоръчват често проветряване като превантивна мярка. Д-р Павлин Янкулски подчертава нуждата от промяна в транспортните навици:
Основните фактори за замърсяването са интензивният сутрешен трафик и използването на твърдо гориво за отопление. Началникът на отдел „Екология“ Михаела Кирова-Гошева обяснява: „Това е съчетание на неблагоприятни метеорологични условия с интензивен трафик… както и отоплението на твърдо гориво… община Благоевград изпълнява проект… замяна на старите отоплителни уреди с електрически.“
От общината уверяват гражданите, че въпреки превишенията, няма място за паника.
