НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Мръсен въздух: Двойно завишение на фини прахови частици отчитат в Благоевград

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Системата за мониторинг на качеството на въздуха в Благоевград регистрира сериозно замърсяване и повишени нива на фини прахови частици. През последните два дни отчетените стойности надвишават допустимите норми два пъти, като най-висока концентрация се наблюдава в сутрешните часове.

          - Реклама -

          Жителите на града не крият притеснението си, но и отчитат личната отговорност за ситуацията. Асен Петков споделя:

          „Как да е? Това е дизел, това е друго, това всичко върви, отделно боклуците. Ще си го дишаме, защото ние си го произвеждаме, ние си го дишаме… много вина си имаме и ние.“

          Мръсният въздух крие сериозни рискове за здравето, особено за хората с белодробни заболявания. Лекарите препоръчват често проветряване като превантивна мярка. Д-р Павлин Янкулски подчертава нуждата от промяна в транспортните навици:

          „Според мен трябва много драстични мерки, с които да се ограничи движението в центъра на града и да има алтернатива… да има удобен градски транспорт, велоалеи…“

          Битката за въздуха: Битка за здравето и бъдещето на София Битката за въздуха: Битка за здравето и бъдещето на София

          Основните фактори за замърсяването са интензивният сутрешен трафик и използването на твърдо гориво за отопление. Началникът на отдел „Екология“ Михаела Кирова-Гошева обяснява: „Това е съчетание на неблагоприятни метеорологични условия с интензивен трафик… както и отоплението на твърдо гориво… община Благоевград изпълнява проект… замяна на старите отоплителни уреди с електрически.“

          От общината уверяват гражданите, че въпреки превишенията, няма място за паника.

          Системата за мониторинг на качеството на въздуха в Благоевград регистрира сериозно замърсяване и повишени нива на фини прахови частици. През последните два дни отчетените стойности надвишават допустимите норми два пъти, като най-висока концентрация се наблюдава в сутрешните часове.

          - Реклама -

          Жителите на града не крият притеснението си, но и отчитат личната отговорност за ситуацията. Асен Петков споделя:

          „Как да е? Това е дизел, това е друго, това всичко върви, отделно боклуците. Ще си го дишаме, защото ние си го произвеждаме, ние си го дишаме… много вина си имаме и ние.“

          Мръсният въздух крие сериозни рискове за здравето, особено за хората с белодробни заболявания. Лекарите препоръчват често проветряване като превантивна мярка. Д-р Павлин Янкулски подчертава нуждата от промяна в транспортните навици:

          „Според мен трябва много драстични мерки, с които да се ограничи движението в центъра на града и да има алтернатива… да има удобен градски транспорт, велоалеи…“

          Битката за въздуха: Битка за здравето и бъдещето на София Битката за въздуха: Битка за здравето и бъдещето на София

          Основните фактори за замърсяването са интензивният сутрешен трафик и използването на твърдо гориво за отопление. Началникът на отдел „Екология“ Михаела Кирова-Гошева обяснява: „Това е съчетание на неблагоприятни метеорологични условия с интензивен трафик… както и отоплението на твърдо гориво… община Благоевград изпълнява проект… замяна на старите отоплителни уреди с електрически.“

          От общината уверяват гражданите, че въпреки превишенията, няма място за паника.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕК е категорична: Решението за България вече е взето

          Никола Павлов -
          Решенията за приемането на България в еврозоната вече са взети и остават в сила, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на...
          Други

          Гръцки фермери блокираха отново границата с България – тежкотоварните камиони са спрени

          Десислава Димитрова -
          Гръцките фермери за пореден път затвориха общата граница за преминаване на тежкотоварни камиони, което доведе до сериозни затруднения в трафика.
          Култура

          Латино идолът Начо Паскал с голяма ТВ поява във „Вечните песни“ по Eurocom тази събота

          Пламена Ганева -
          Тази събота, 13 декември от 20:00 ч., телевизия Eurocom ще излъчи специално издание на предаването „Вечните песни“ с водещ Владислав Славов. Зрителите ще станат...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions