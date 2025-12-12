НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Нощен трус разлюля Вранча: 3,9 по Рихтер събуди Румъния

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          През изминалата нощ, в 03:54 ч. местно време, в румънския сеизмичен район Вранча е било регистрирано земетресение с магнитуд 3,9, съобщиха от Националния институт по геофизика. Трусът е отчетен на 87,7 км дълбочина.

          Най-близките населени места до епицентъра са Фокшани (47 км западно), Сфънту Георге (64 км изток), Бузъу (64 км север), Брашов (76 км изток) и Плоещ (94 км североизток), предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

          От разпространената информация става ясно, че във Вранча е регистриран и още един трус – този път с магнитуд 2 по Рихтер, отчетен в четвъртък.

          През декември в Румъния са засечени осем земетресения с магнитуд между 2 и 3,5, а местните медии припомнят, че най-силните трусове за годината са били с магнитуд 4,4 – на 13 февруари в окръг Бузъу и на 11 май във Вранча.

          Миналата година най-силното земетресение в страната достигна 5,4 по Рихтер, регистрирано в окръг Бузъу на 16 септември.

