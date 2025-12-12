Дубайската търговска камара официално обяви създаването на Български бизнес съвет. Новата структура има за цел да активизира икономическото сътрудничество и да разкрие по-широки хоризонти пред търговските отношения и инвестиционните възможности между България и емирството в разнообразни сектори.

- Реклама -

В централата на Камарата в Дубай се проведе и първото заседание на Съвета. По време на срещата представители на бизнес общностите от двете държави дискутираха перспективите за взаимни инвестиции, обмяната на експертен опит и организирането на съвместни корпоративни събития.

За председател на новоучредения Български бизнес съвет е избран Мило Борисов – предприемач и основател на бранда Palms World. Заместник-председател е Ани Атанасова, главен изпълнителен директор на компанията за 3D съдържание Pixelhunters. В управителния борд влизат още Орлин Велизаров, Камелия Станкова Алау и Михаил Кузев. Като постоянни представители участват Станислав Димитров, Генерален консул на Република България в Дубай и Северните емирства, и Омар Алхан, ръководител „Данни и изследвания“ в Дубайската търговска камара.

Основната функция на Съвета ще бъде да действа като стратегическа платформа за улесняване на двустранната търговия. Това включва оказване на подкрепа както на български компании, стремящи се към разширяване на присъствието си в Дубай, така и на бизнеси от ОАЕ, търсещи инвестиционни възможности в България.

Статистиката отчита стабилен ръст в търговските отношения между двете страни през последните години. Данните показват, че през първите девет месеца на годината 54 нови български компании са се присъединили към Камарата. С това общият брой на активните български членове към края на месец септември достига 243.

Учредяването на Съвета съвпада с период на засилени дипломатически и икономически контакти между София и Дубай, предоставяйки шанс за по-дълбока интеграция на българския бизнес в динамичните пазари на Близкия изток. Очакванията са инициативата да доведе до повече бизнес делегации, реализиране на съвместни проекти и трансфер на ноу-хау.