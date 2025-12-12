Нямаше кой да се опре на Никола Йокич и Денвър победи Сакраменто

Никола Йокич за пореден път открадна шоуто в мач на Денвър от редовния сезон на НБА. Тимът му спечели със 136:105 срещу Сакраменто.

Само за 29 минути, прекарани на игрището, сърбинът отбеляза 36 точки, добави 12 борби и осем асистенции.

Той обаче не успя да запише нов „трипъл-дабъл“, а причината е, че в края на мача треньорът реши да смени стартовата си петица, за да даде известна почивка на основните си състезатели.

Йокич доминираше под двата коша през втората четвърт, а на полувремето излезе с 23 точки, седем борби и три асистенции.

До края на третата част на мача той вече беше изиграл поредния си феноменален мач и не случайно е с най-много срещи в историята на НБА с поне 30 точки, 10 борби и пет асистенции и 80% успеваемост при стрелбата онт полето.

Милуоки спечели домакинството си на Бостън със 116:101. Над всички за Бъкс бе Кайл Кузма с 31 точки и 6 борби, докато Боби Портис се отличи с 27 точки и 10 борби. От Селтикс най-резултатен бе Джейлън Браун с 30 точки.

Милуоки се намира на 10-а позиция в Източната конференция с 11 успеха и 15 загуби, докато Бостън са трети с 15 победи и 10 поражения.

Други резултати от изминалата нощ:

Хюстън Рокетс – Eл Ей Клипърс 115:113

Ню Орлиънс Пеликанс – Портланд Трейл Блейзърс 143:120