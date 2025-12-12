НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          Нямаше кой да се опре на Никола Йокич и Денвър победи Сакраменто

          Успехи постигнаха още Хюстън и Ню Орлиънс

          0
          3
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Никола Йокич за пореден път открадна шоуто в мач на Денвър от редовния сезон на НБА. Тимът му спечели със 136:105 срещу Сакраменто.

          - Реклама -

          Само за 29 минути, прекарани на игрището, сърбинът отбеляза 36 точки, добави 12 борби и осем асистенции.

          Той обаче не успя да запише нов „трипъл-дабъл“, а причината е, че в края на мача треньорът реши да смени стартовата си петица, за да даде известна почивка на основните си състезатели.

          Йокич доминираше под двата коша през втората четвърт, а на полувремето излезе с 23 точки, седем борби и три асистенции.

          До края на третата част на мача той вече беше изиграл поредния си феноменален мач и не случайно е с най-много срещи в историята на НБА с поне 30 точки, 10 борби и пет асистенции и 80% успеваемост при стрелбата онт полето.

          Милуоки спечели домакинството си на Бостън със 116:101. Над всички за Бъкс бе Кайл Кузма с 31 точки и 6 борби, докато Боби Портис се отличи с 27 точки и 10 борби. От Селтикс най-резултатен бе Джейлън Браун с 30 точки.

          Милуоки се намира на 10-а позиция в Източната конференция с 11 успеха и 15 загуби, докато Бостън са трети с 15 победи и 10 поражения. 

          Други резултати от изминалата нощ:

          Хюстън Рокетс – Eл Ей Клипърс 115:113

          Ню Орлиънс Пеликанс – Портланд Трейл Блейзърс 143:120

          Никола Йокич за пореден път открадна шоуто в мач на Денвър от редовния сезон на НБА. Тимът му спечели със 136:105 срещу Сакраменто.

          - Реклама -

          Само за 29 минути, прекарани на игрището, сърбинът отбеляза 36 точки, добави 12 борби и осем асистенции.

          Той обаче не успя да запише нов „трипъл-дабъл“, а причината е, че в края на мача треньорът реши да смени стартовата си петица, за да даде известна почивка на основните си състезатели.

          Йокич доминираше под двата коша през втората четвърт, а на полувремето излезе с 23 точки, седем борби и три асистенции.

          До края на третата част на мача той вече беше изиграл поредния си феноменален мач и не случайно е с най-много срещи в историята на НБА с поне 30 точки, 10 борби и пет асистенции и 80% успеваемост при стрелбата онт полето.

          Милуоки спечели домакинството си на Бостън със 116:101. Над всички за Бъкс бе Кайл Кузма с 31 точки и 6 борби, докато Боби Портис се отличи с 27 точки и 10 борби. От Селтикс най-резултатен бе Джейлън Браун с 30 точки.

          Милуоки се намира на 10-а позиция в Източната конференция с 11 успеха и 15 загуби, докато Бостън са трети с 15 победи и 10 поражения. 

          Други резултати от изминалата нощ:

          Хюстън Рокетс – Eл Ей Клипърс 115:113

          Ню Орлиънс Пеликанс – Портланд Трейл Блейзърс 143:120

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Кирил Десподов: Смятам, че ПАОК и Лудогорец ще продължат напред

          Николай Минчев -
          Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов очаква Лудогорец и ПАОК  да се класират за плейфоите на турнира Лига Европа. Бившият и настоящият отбор...
          Спорт

          Астън Вила победи Базел с 2:1

          Станимир Бакалов -
          Астън Вила спечели с 2:1 гостуването си на Базел в мач от шестия кръг на основната фаза на Лига Европа. Срещата се игра пред...
          Спорт

          Брага увеличи проблемите на Ница

          Станимир Бакалов -
          Брага спечели с 1:0 гостуването си на Ница и запазва надеждите си да завърши сред първите осем в Лига Европа. Французите записаха шеста поредна...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions