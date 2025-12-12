„NYT“: Поколението Z взриви улицата и свали българското правителство

Протестите в България и оставката на правителството попаднаха във фокуса на водещи американски медии. „Ню Йорк таймс“ изведе в заглавие новината, че българският премиер Росен Желязков е подал оставка след масови протести, породени от общественото недоволство срещу корупцията и слабо функциониращата демокрация.
Желязков е шестият премиер за последните пет години, който напуска поста си под натиска на улицата. Той подаде оставка по-малко от година след встъпването си в длъжност, заявявайки, че се е вслушал в „гласа на народа“.
Според „Ню Йорк таймс“ протестите първоначално са започнали заради предложения бюджет, предвиждащ повишаване на данъци и осигуровки, но бързо са прераснали в широко обществено недоволство срещу корупцията.
По данни от социологически проучвания около 70% от българите подкрепят протестите.
„Уолстрийт джърнъл“ отива още по-далеч, като определя събитията у нас като исторически момент:
Според вестника младежките протести срещу дълбоко вкоренената корупция и самозатворените политически елити бележат първата подобна победа на поколението Z в Европа. България е поставена редом до държави като Непал, Мадагаскар, Индонезия и Филипините, където младежки движения също разтърсиха властта.
Оставката идва само седмици преди България да се присъедини към еврозоната, което допълнително задълбочава политическата нестабилност. Страната е провела седем парламентарни избора за последните четири години.
Според „Уолстрийт джърнъл“ политическата криза може да доведе до предсрочни избори, а сред потенциалните печеливши е президентът Румен Радев, определян като най-популярния политик в страната.
Американските медии подчертават, че корупцията в България остава системен проблем, въпреки членството в ЕС от 2007 г. Страната е сред най-корумпираните в Съюза, а липсата на осъдителни присъди по високите етажи на властта допълнително подхранва общественото недоволство.
Протестите, мобилизирани основно чрез социалните мрежи и TikTok, показаха нов тип гражданска енергия. Плакати с надписи „Поколението Z идва“ и „Поколението Z срещу корупцията“, мемове и видеа доминираха демонстрациите.
За мнозина това е първият голям протест в живота им, но според наблюдателите – далеч не последният, тъй като общественото недоволство в България е достигнало своята критична точка.