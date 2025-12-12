Дългоочакваните промени в сферата на образованието, включващи актуализация на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), нови учебни програми, по-ясни регламенти за употребата на мобилни устройства и модернизирани методи за оценяване, няма да бъдат реализирани на този етап. Идеите, които трябваше да обновят системата, образно казано, „влязоха в шкафчето на изчакване“.
Тази позиция изрази Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) и директор на 119-о Средно училище „Михаил Арнаудов“. Той подчерта, че въпреки положените усилия, националната обстановка налага пауза на реформите.
На заден план остават и дискутираните мерки за олекотяване на учебното съдържание, дигитализацията, както и въвеждането на теми, свързани с добродетелите и религията. Според директора тези въпроси не са загубили своята тежест, но са отстъпили пред по-глобални предизвикателства.
Стаматов прогнозира, че отново ще се заговори за образованието като „приоритет“, но това ще остане предимно в сферата на реториката.
Най-сериозните последствия от това отлагане ще понесат учениците, които живеят в динамична и технологична среда, изискваща адекватни и навременни решения. Въпреки забавянето, надеждата за по-качествено образование остава, но за реализацията ѝ са нужни смелост и действия, а не само търпение.
Хронологията на събитията показва активна работа по темата по-рано през годината. На 9 юли правителството одобри предложенията на Министерството на образованието и науката (МОН) за промени в ЗПУО. На 8 октомври парламентът прие законопроекта на първо четене със 169 гласа „за“, 3 „против“ и 28 „въздържал се“. Предвидените промени включваха въвеждане на предмет „Добродетели и религия“, езикова подкрепа за деца с дефицити в българския език, ежегодна атестация на учителите и нова квалификация за ранно учене.
В рамките на годината от МОН организираха редица дискусии относно образователната структура и изпитите. На 20 ноември ведомството проведе и национална кръгла маса по темата за ограничаването на достъпа на деца до социалните мрежи.