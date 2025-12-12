НА ЖИВО
      петък, 12.12.25
          Правосъдие

          Обвиненият в убийство в изборната нощ може да носи наказателна отговорност

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Съдебно-психиатрична експертиза, представена в Софийския градски съд, определи, че Михаил Ценков може да носи наказателна отговорност за убийството на 77-годишната Стоименка Дякова, извършено в столичния кв. „Младост“ в изборната нощ на 27 октомври 2024 г.

          Припомняме, че Дякова е била член на секционна избирателна комисия и след края на изборния ден се е прибирала към дома си, когато, според обвинението, е била нападната и убита.

          По време на днешното заседание съдът разгледа няколко експертизи, включително ключовата съдебно-психиатрична. Експертите подчертаха, че обвиняемият не страда от психично разстройство.

          „Обвиняемият може да участва във всички фази на наказателното производство“, посочиха вещите лица.

          Според експертите има данни, че във фаталната нощ Ценков е употребил алкохол и наркотично вещество „пико“, но няма доказателства за зависимост.

          „Няма състояния на абстиненция, става дума по-скоро за вредна употреба. При употребата се намалява контролът върху задръжките“, уточниха специалистите и добавиха, че мъжът няма психопатологични симптоми.

          Съдът разгледа и резултатите от съдебно-медицинска ДНК експертиза, според която профилът напълно съвпада с този на Михаил Ценков. Съвпадение е открито и при натривки от панталон и пуловер, иззети като доказателства.

          Процесът продължава с разпити на вещи лица. Следващото заседание е насрочено за 12 януари 2026 г.

