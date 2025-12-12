Обвиненият в убийство в изборната нощ може да носи наказателна отговорност

Съдебно-психиатрична експертиза, представена в Софийския градски съд, определи, че Михаил Ценков може да носи наказателна отговорност за убийството на 77-годишната Стоименка Дякова, извършено в столичния кв. „Младост“ в изборната нощ на 27 октомври 2024 г.
Припомняме, че Дякова е била член на секционна избирателна комисия и след края на изборния ден се е прибирала към дома си, когато, според обвинението, е била нападната и убита.
По време на днешното заседание съдът разгледа няколко експертизи, включително ключовата съдебно-психиатрична. Експертите подчертаха, че обвиняемият не страда от психично разстройство.
Според експертите има данни, че във фаталната нощ Ценков е употребил алкохол и наркотично вещество „пико“, но няма доказателства за зависимост.
Съдът разгледа и резултатите от съдебно-медицинска ДНК експертиза, според която профилът напълно съвпада с този на Михаил Ценков. Съвпадение е открито и при натривки от панталон и пуловер, иззети като доказателства.
Процесът продължава с разпити на вещи лица. Следващото заседание е насрочено за 12 януари 2026 г.
