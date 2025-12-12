Оперираха играч на Левски

Десният бек на Левски – Алдаир, претърпя успешна операция на външен менискус на дясното коляно.

- Реклама -

Португалският краен бранител ще отсъства около месец, което значи, че ще бъде на линия около старта на зимната подготовка.

Алдаир игра известно време с тази травма, като дори взе участие в последния мач за годината, взет с 3:0 срещу Витоша Бистрица.

Десният бек избра да извърши интервенцията в България, като това се случи при д-р Виктор Точков.