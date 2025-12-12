Само три часа след като Народното събрание единодушно гласува оставката на правителството на премиера Росен Желязков, държавният глава Румен Радев задвижи конституционната процедура. Президентът свика консултации с първите две политически сили – ГЕРБ и ПП-ДБ, още за понеделник, давайки ясен знак за ускорен ход към предсрочни избори.

В пленарната зала 227 народни представители дадоха своя вот „за“ прекратяване на пълномощията на кабинета. Дебатите протекоха без присъствието на самия министър-председател и министрите му, въпреки че ден по-рано Желязков обяви оттеглянето си от парламентарната трибуна с призив за разум. Отсъстваха също лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС-НН Делян Пеевски.

Въпреки политическата криза, управляващите потвърдиха ангажимента си да внесат удължителен бюджет. Екипът на Желязков ще продължи да изпълнява задълженията си до назначаването на служебна власт, за да се гарантира плавен преход.

Темата за наследството на кабинета бе повдигната от премиера в оставка още в сряда пред Министерския съвет. „Това правителство дойде с много ясно намерение да надгражда над постигнатото от предходните управления, така че следващите да могат да стъпят върху направеното“, заяви тогава Желязков.

За Росен Желязков това е втора раздяла с висок държавен пост в резултат на политически маневри, а не поради липса на резултати. През април 2024 г. той бе отстранен от председателското място на 49-ото Народно събрание ден преди края на мандата му, след като правителството „Денков“ подаде оставка и „сглобката“ между ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС се разпадна. Името му бе замесено и в скандала „Костинброд“ през 2013 г., когато като главен секретар на МС бе обвинен, но впоследствие напълно оправдан от съда.

„Всеки един от нас има способността да чува гласа както на младите хора, така и на по-зрелите поколения, за да направим България по-добро място за живеене. Българската демокрация е построена върху активното упражнение на гражданските права“, коментира Желязков, визирайки общественото недоволство.

От страна на мандатоносителите депутатът Тома Биков заяви по време на дебатите: „Ние от ГЕРБ винаги сме казвали, че няма как да управляваме в ситуация на обществено напрежение, което е по-голямо, отколкото е нормално в едно общество. Никога не сме искали да управляваме напук на ситуацията, на тенденциите“. Той потвърди тезата на Бойко Борисов, че партията няма намерение да управлява съвместно с ПП-ДБ и добави: „Надявам се президентът Румен Радев да поеме своята отговорност смело и най-сетне да обяви своя политически проект“.

Отговорът от ПП не закъсня, като според акад. Николай Денков държавният глава „ще се провали грандиозно“ в ролята на партиен лидер.

Лидерът на ИТН Слави Трифонов използва социалните мрежи за коментар, обръщайки се към Ивайло Мирчев по повод негово видео в ТикТок. „Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много, ама наистина много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам. Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил“, написа Трифонов.

Атанас Зафиров от БСП и Румен Петков от АБВ изразиха притеснения относно приемането на бюджета и реакцията на чуждестранните инвеститори в създалата се ситуация.

На фона на вътрешните сътресения, от Брюксел увериха, че пътят на България към еврозоната остава открит. Говорител на Европейската комисия потвърди, че решенията са взети и остават в сила за 1 януари следващата година, отхвърляйки спекулациите за промяна поради политическата обстановка. „Има определени изисквания за влизане в еврозоната и България ги изпълни. Всички съответни решения бяха взети и се предвижда от 1 януари България да въведе еврото“, категорични бяха от ЕК, въпреки опитите на „Възраждане“ да поискат отлагане с една година.