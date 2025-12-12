НА ЖИВО
      петък, 12.12.25
          Петьо Дафинкичев: Българските пенсионери живеят зле

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Българските пенсионери живеят зле, най-вече тези в провинцията.“

          Това каза главният редактор на вестник „Пенсионери“ Петьо Дафинкичев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Дафинкичев обяви, че след повече от три години борба желаното обединение на пенсионерските съюзи у нас се е случило. Той припомни, че до този момент е имало три съюза, което водело до разпокъсаност и по-трудно отстояване на правата на членуващите в тях.

          „За председател избрахме Петър Гюров. Той е регистриран като такъв и е с мандат от две години. Ние смятаме, че това ще са две трудни години, защото тепърва тези, които не се членове на федерацията, ще трябва да бъдат приобщени“, каза още гостът.

