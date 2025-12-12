Петьо Дафинкичев: Българските пенсионери живеят зле

„Българските пенсионери живеят зле, най-вече тези в провинцията.“

Това каза главният редактор на вестник „Пенсионери“ Петьо Дафинкичев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Дафинкичев обяви, че след повече от три години борба желаното обединение на пенсионерските съюзи у нас се е случило. Той припомни, че до този момент е имало три съюза, което водело до разпокъсаност и по-трудно отстояване на правата на членуващите в тях.