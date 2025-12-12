Действията по спасителната операция на танкера „Кайрос“, който заседна в акваторията на Ахтопол, се изпълняват стриктно по график и без закъснения. Това потвърдиха днес от Министерството на транспорта и съобщенията.

За да бъде обезпечено техническото изпълнение на задачата, правителството е одобрило отпускането на 1,2 млн. лева. Очаква се до края на днешния ден да бъде официално подписан договорът с фирмата, избрана за изпълнител на операцията.

От транспортното ведомство уточняват, че вече е стартирала мобилизацията на специализираните екипи и подготовката на необходимото оборудване, като тези процеси ще продължат и утре. Ако метеорологичната обстановка позволява, заключителният етап на операцията – извеждането на „Кайрос“ до безопасна позиция в Бургаския залив, е насрочен за неделя.

В плана за изтегляне е предвидено участието на три влекача. Ще бъде използван и специализиран генератор, чиято роля е да осигури електрозахранване за задвижване на хидравличните системи и вдигане на котвата на плавателния съд.

Припомняме, че танкерът „Кайрос“, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол миналия петък. След свикване на Областния кризисен щаб, от областната управа в Бургас увериха, че няма данни за замърсяване или екологични щети вследствие на ситуацията.

На дипломатическо ниво, министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов са поискали разяснения от турския посланик в България Мехмет Уянък. Българските власти настояват за отговори относно причините и начина, по който корабът е навлязъл в българските териториални води.

Турският дипломат е заявил, че действията с танкера са предприети от частна турска компания, без държавата да е била предварително уведомена. По думите му, институциите в Турция вече разследват случая и са поели ангажимент да предоставят пълна информация на българската страна.