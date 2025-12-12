НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Победа номер 83 в кариерата на Линдзи Вон

          41-годишната американка спечели първото спускане за сезона в Санкт Мориц

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Легендата в ските Линдзи Вон първото спускане за сезона в Санкт Мориц, валидно за Световната купа. 41-годишната американка единствена слезе по трасето за под минута и половина – 1:29.63. Това бе нейна 83-а победа в елита и тя се превърна в най-възрастната състезателка с подобен успех.

          - Реклама -

          Кралицата на спускането направи изключително състезание, като бе най-бърза в долната част на пистата. Представянето й е впечатляващо, като последната й победа в спускане бе на 13 март 2018 в Оре, Швеция, а последното й най-добро представяне бе второ място от супергигантския слалом в Сън Вали, САЩ, в края на март тази година.

          Ветеранката, която се състезава с титан в коляното заради множество операции, се завърна миналата година на пистата след пет години отсъствие, което сложи край на пенсията й. Вон изпревари с 98 стотни австрийката Магдалена Егер и със секунда и 16 стотни пред сънародничката й Мирям Пухнер. Пухнер бе най-бърза по трасето в първите два сектора, в които имаше повече от половин секунда аванс пред Линдзи Вон, но след това даде 18-о и 28-о време, която позволи и на сънародничката й Егер да я изпревари.

          Една от фаворитките – София Годжа от Италия, завърши на четвърта позиция с изоставане от секунда и половина. На пето място финишира германката Ема Айхер. В челната десетка завършиха още Роман Мирадоли от Франция, Корнелия Хютер от Австрия, Лаура Пировано от Италия, Кира Вайдле-Винкелман от Германия и австрийката Нина Ортлиб. Олимпийската шампионка от 2010 Линдзи Вон ще се бори за титлата и в предстоящите Игри в Милано и Кортина през февруари.

          Следващото спускане при жените е утре, отново на пистата Корвилия в Санкт Мориц. Линдзи Вон поведе в класирането при спускането, а в общото класиране за голямата световна купа води сънародничката й Микаела Шифрин с 458 точки пред албанката Лара Колтури с 302 точки и Алис Робинсън от Нова Зеландия с 292.

          Легендата в ските Линдзи Вон първото спускане за сезона в Санкт Мориц, валидно за Световната купа. 41-годишната американка единствена слезе по трасето за под минута и половина – 1:29.63. Това бе нейна 83-а победа в елита и тя се превърна в най-възрастната състезателка с подобен успех.

          - Реклама -

          Кралицата на спускането направи изключително състезание, като бе най-бърза в долната част на пистата. Представянето й е впечатляващо, като последната й победа в спускане бе на 13 март 2018 в Оре, Швеция, а последното й най-добро представяне бе второ място от супергигантския слалом в Сън Вали, САЩ, в края на март тази година.

          Ветеранката, която се състезава с титан в коляното заради множество операции, се завърна миналата година на пистата след пет години отсъствие, което сложи край на пенсията й. Вон изпревари с 98 стотни австрийката Магдалена Егер и със секунда и 16 стотни пред сънародничката й Мирям Пухнер. Пухнер бе най-бърза по трасето в първите два сектора, в които имаше повече от половин секунда аванс пред Линдзи Вон, но след това даде 18-о и 28-о време, която позволи и на сънародничката й Егер да я изпревари.

          Една от фаворитките – София Годжа от Италия, завърши на четвърта позиция с изоставане от секунда и половина. На пето място финишира германката Ема Айхер. В челната десетка завършиха още Роман Мирадоли от Франция, Корнелия Хютер от Австрия, Лаура Пировано от Италия, Кира Вайдле-Винкелман от Германия и австрийката Нина Ортлиб. Олимпийската шампионка от 2010 Линдзи Вон ще се бори за титлата и в предстоящите Игри в Милано и Кортина през февруари.

          Следващото спускане при жените е утре, отново на пистата Корвилия в Санкт Мориц. Линдзи Вон поведе в класирането при спускането, а в общото класиране за голямата световна купа води сънародничката й Микаела Шифрин с 458 точки пред албанката Лара Колтури с 302 точки и Алис Робинсън от Нова Зеландия с 292.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Играч на Лудогорец е аут за 4 месеца

          Николай Минчев -
          Играчът на Лудогорец Агибу Камара претърпя успешна операция на сухожилието на четириглавия мускул на десния крак. Интервенцията беше наложителна заради хронифициране на проблема в...
          Футбол

          Звездата на Ботев Пловдив се завърна

          Николай Минчев -
          Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев поднови тренировки наравно със своите съотборници преди гостуването на "канарчетата" на Спартак Варна от турнира за Купата на...
          Баскетбол

          Нямаше кой да се опре на Никола Йокич и Денвър победи Сакраменто

          Николай Минчев -
          Никола Йокич за пореден път открадна шоуто в мач на Денвър от редовния сезон на НБА. Тимът му спечели със 136:105 срещу Сакраменто. Само за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions