Състоянието на двамата пострадали при пътнотранспортното произшествие, станало рано тази сутрин на булевард „Цариградско шосе“ в столицата, остава тежко. Ранените са транспортирани за лечение в спешната болница „Пирогов“. Единият от потърпевшите е 43-годишен мъж, който е приет с комоцио и травма на главата. Другият пострадал е жена на видима възраст около 40 години, като лекарите описват състоянието ѝ като тежко.

