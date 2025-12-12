НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Пратеник на САЩ на тайна мисия в Минск – преговори с Лукашенко за политически затворници

          0
          50
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Американски пратеник е посетил Минск за преговори с дългогодишния беларуски лидер Александър Лукашенко, на фона на натиска от страна на Вашингтон за освобождаване на политически затворници в репресивната страна, съюзник на Москва.

          - Реклама -

          Беларуският президент, който е на власт от 1994 г., провежда масирани репресии след протестите срещу управлението му през 2020 г., като по данни на правозащитници над 1000 души все още се намират в затвора.

          От властите в Минск потвърдиха, че пратеникът на американския президент Доналд Тръмп – Джон Коул, е в беларуската столица за „преговори“ с Лукашенко. Подобни визити в миналото вече са водили до освобождаване на задържани.

          „Преговорите започнаха днес и ще продължат утре“, съобщи Telegram канал, управляван от екипа на Лукашенко, цитиран от АФП.

          Каналът публикува и видео, на което беларуският лидер поздравява американския представител.

          През септември Беларус освободи десетки политически затворници в рамките на споразумение със Съединените щати, в замяна на частично облекчаване на санкциите.

          Според правозащитната организация „Вясна“, в момента в Беларус има 1227 политически затворници. Сред тях са нобеловият лауреат Алес Бяляцки, лидерката на протестите Мария Колесникова и опонентът на режима Виктор Бабарико, който е в изолация от 2023 г.

          Зад решетките се намират още активисти, журналисти и обикновени граждани, участвали или подкрепили протестите срещу режима.

          През септември беше освободен и опозиционерът Микола Статкевич, но след като отказа да замине за Литва, отново беше задържан.

          Репресиите в страната са принудили стотици хиляди беларуси да напуснат родината си и да живеят в изгнание, посочват правозащитни организации.

          Американски пратеник е посетил Минск за преговори с дългогодишния беларуски лидер Александър Лукашенко, на фона на натиска от страна на Вашингтон за освобождаване на политически затворници в репресивната страна, съюзник на Москва.

          - Реклама -

          Беларуският президент, който е на власт от 1994 г., провежда масирани репресии след протестите срещу управлението му през 2020 г., като по данни на правозащитници над 1000 души все още се намират в затвора.

          От властите в Минск потвърдиха, че пратеникът на американския президент Доналд Тръмп – Джон Коул, е в беларуската столица за „преговори“ с Лукашенко. Подобни визити в миналото вече са водили до освобождаване на задържани.

          „Преговорите започнаха днес и ще продължат утре“, съобщи Telegram канал, управляван от екипа на Лукашенко, цитиран от АФП.

          Каналът публикува и видео, на което беларуският лидер поздравява американския представител.

          През септември Беларус освободи десетки политически затворници в рамките на споразумение със Съединените щати, в замяна на частично облекчаване на санкциите.

          Според правозащитната организация „Вясна“, в момента в Беларус има 1227 политически затворници. Сред тях са нобеловият лауреат Алес Бяляцки, лидерката на протестите Мария Колесникова и опонентът на режима Виктор Бабарико, който е в изолация от 2023 г.

          Зад решетките се намират още активисти, журналисти и обикновени граждани, участвали или подкрепили протестите срещу режима.

          През септември беше освободен и опозиционерът Микола Статкевич, но след като отказа да замине за Литва, отново беше задържан.

          Репресиите в страната са принудили стотици хиляди беларуси да напуснат родината си и да живеят в изгнание, посочват правозащитни организации.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ВСУ удариха готвещ се за излитане руски Ан-26 в Крим и два радара за С-400

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) поразиха приоритетни руски цели в Крим – транспортен самолет Ан-26 и две радарни станции. Това съобщи Главното разузнавателно управление...
          Война

          Доставките на оръжия за Украйна по програмата PURL набират обороти

          Иван Христов -
          Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска обяви в интервю за „Суспилне“, че доставките на американско оръжие за Украйна чрез механизма за бързо реагиране PURL...
          Крими

          Куче разкри 70 кг дрога в газови бутилки

          Десислава Димитрова -
          Голямо количество марихуана, укрито в осем газови бутилки на два автомобила с българска регистрация, беше открито на ГКПП „Малко Търново“.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions