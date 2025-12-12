Пратеник на САЩ на тайна мисия в Минск – преговори с Лукашенко за политически затворници

Американски пратеник е посетил Минск за преговори с дългогодишния беларуски лидер Александър Лукашенко, на фона на натиска от страна на Вашингтон за освобождаване на политически затворници в репресивната страна, съюзник на Москва.

- Реклама -

Беларуският президент, който е на власт от 1994 г., провежда масирани репресии след протестите срещу управлението му през 2020 г., като по данни на правозащитници над 1000 души все още се намират в затвора.

От властите в Минск потвърдиха, че пратеникът на американския президент Доналд Тръмп – Джон Коул, е в беларуската столица за „преговори“ с Лукашенко. Подобни визити в миналото вече са водили до освобождаване на задържани.

„Преговорите започнаха днес и ще продължат утре“, съобщи Telegram канал, управляван от екипа на Лукашенко, цитиран от АФП.

Каналът публикува и видео, на което беларуският лидер поздравява американския представител.

През септември Беларус освободи десетки политически затворници в рамките на споразумение със Съединените щати, в замяна на частично облекчаване на санкциите.

Според правозащитната организация „Вясна“, в момента в Беларус има 1227 политически затворници. Сред тях са нобеловият лауреат Алес Бяляцки, лидерката на протестите Мария Колесникова и опонентът на режима Виктор Бабарико, който е в изолация от 2023 г.

Зад решетките се намират още активисти, журналисти и обикновени граждани, участвали или подкрепили протестите срещу режима.

През септември беше освободен и опозиционерът Микола Статкевич, но след като отказа да замине за Литва, отново беше задържан.

Репресиите в страната са принудили стотици хиляди беларуси да напуснат родината си и да живеят в изгнание, посочват правозащитни организации.