Престижно повишение за наш съдия

Родният футболен съдия Радослав Гидженов получи сериозно международно признание, след като бе включен в Категория 1 на ранглистата на ФИФА за 2026 година. Промяната бе обявена от УЕФА за втората част на сезон 2025/26 и поставя 34-годишния арбитър сред най-добре оценяваните рефери на континента.

В новото категоризиране Гидженов е сред 14-те нови имена в Категория 1 – второто по сила ниво в йерархията на европейските съдии. Така той се присъединява към Георги Кабаков, който досега беше единственият български представител в тази група. За първи път в историята на българското съдийство двама наши арбитри ще бъдат едновременно в толкова висока международна категория.

През есента на 2025 година Гидженов натрупа сериозен международен опит, като ръководи общо седем срещи в европейските турнири, включително и квалификационен мач в Шампионската лига. Последната му изява бе на 27 ноември в двубоя от Лигата на конференциите между Омония (Кипър) и Динамо Киев (Украйна), където представянето му получи отлична оценка от съдийския наблюдател Конрад Плауц от Австрия.

УЕФА обяви и промени в най-високата категория „Елит“, където шестима съдии са повишени – Ерик Ламбрехтс (Белгия), Кристофър Кавана (Англия), Никълъс Уолш (Шотландия), Свен Яблонски (Германия), Донатас Румшас (Литва) и Раде Обренович (Словения). От тази категория е изваден гръцкият рефер Анастасиос Сидиропулос, който преминава в Категория 1.