      петък, 12.12.25
          Престижно повишение за наш съдия

          ФИФА издигна Радослав Гидженов сред елита на европейските рефери

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Родният футболен съдия Радослав Гидженов получи сериозно международно признание, след като бе включен в Категория 1 на ранглистата на ФИФА за 2026 година. Промяната бе обявена от УЕФА за втората част на сезон 2025/26 и поставя 34-годишния арбитър сред най-добре оценяваните рефери на континента.

          В новото категоризиране Гидженов е сред 14-те нови имена в Категория 1 – второто по сила ниво в йерархията на европейските съдии. Така той се присъединява към Георги Кабаков, който досега беше единственият български представител в тази група. За първи път в историята на българското съдийство двама наши арбитри ще бъдат едновременно в толкова висока международна категория.

          През есента на 2025 година Гидженов натрупа сериозен международен опит, като ръководи общо седем срещи в европейските турнири, включително и квалификационен мач в Шампионската лига. Последната му изява бе на 27 ноември в двубоя от Лигата на конференциите между Омония (Кипър) и Динамо Киев (Украйна), където представянето му получи отлична оценка от съдийския наблюдател Конрад Плауц от Австрия.

          УЕФА обяви и промени в най-високата категория „Елит“, където шестима съдии са повишени – Ерик Ламбрехтс (Белгия), Кристофър Кавана (Англия), Никълъс Уолш (Шотландия), Свен Яблонски (Германия), Донатас Румшас (Литва) и Раде Обренович (Словения). От тази категория е изваден гръцкият рефер Анастасиос Сидиропулос, който преминава в Категория 1.

