      петък, 12.12.25
          Пулев след поражението: Един удар може да реши всичко

          Това е с тия малки ръкавици... няма как, за съжаление ме е яд, че нямаше как да зарадвам българите

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Кубрат Пулев даде първото си интервю след поражението от Мурат Гасиев в Дубай. Българинът застана пред камерата на bTV непосредствено след като бе нокаутиран в шестия рунд от руснака. Ето какво сподели той:

          “Чувствам се супер! Благодаря на хората, които ме подкрепяха, но бокс е! Един удар може да реши всичко, все един удар може да пропусне човек. Това е с тия малки ръкавици… няма как, за съжаление ме е яд, че нямаше как да зарадвам българите.

          “До момента на удара игра като професор. За съжаление, това е бокс…един удар приключва мача”, допълни братът на Кубрат, Тервел Пулев.

