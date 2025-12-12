Путин и Ердоган започнаха преговори на тъмно – без нито дума пред медиите

Руският президент Владимир Путин се срещна с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган. Двамата държавни глави започнаха преговорите без публични изявления преди началото на срещата, съобщават официални източници.

- Реклама -

Разговорите се провеждат при закрити врата, като към момента не се съобщават подробности за дневния ред. Очаква се по време на срещата да бъдат обсъдени ключови въпроси от двустранните отношения, както и регионални и международни теми от общ интерес.

Липсата на изявления пред медиите подсказва за деликатен характер на разговорите, като резултатите от срещата вероятно ще станат ясни на по-късен етап чрез официални съобщения от двете страни.