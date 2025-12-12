НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Районният съд в Кюстендил остави в ареста обвиняем за блудство с малолетно дете

          0
          30
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Районният съд в Кюстендил постанови най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо мъж, обвинен в извършване на блудствени действия с малолетно дете. Съдебният състав уважи изцяло искането на Районната прокуратура в града.

          - Реклама -

          Магистратите прецениха, че обвинението касае действия с цел възбуждане на полово желание без съвкупление. Според съдия Мария Антова събраните доказателства към настоящия етап на разследването са достатъчни за налагането на мярката.

          НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете

          „От проведените до момента процесуално-следствени действия в хода на досъдебното производство, може да се изведе обосновано предположение, че обвиняемият Л. С. е съпричастен към така повдигнатото му обвинение. Налице е и реална опасност да извърши престъпление, с оглед високата обществена опасност на деянието“, се посочва в мотивите на съда.

          Определението на първоинстанционния съд не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Окръжен съд – Кюстендил.

          Съгласно чл. 16 от НПК, обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

          Районният съд в Кюстендил постанови най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо мъж, обвинен в извършване на блудствени действия с малолетно дете. Съдебният състав уважи изцяло искането на Районната прокуратура в града.

          - Реклама -

          Магистратите прецениха, че обвинението касае действия с цел възбуждане на полово желание без съвкупление. Според съдия Мария Антова събраните доказателства към настоящия етап на разследването са достатъчни за налагането на мярката.

          НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете

          „От проведените до момента процесуално-следствени действия в хода на досъдебното производство, може да се изведе обосновано предположение, че обвиняемият Л. С. е съпричастен към така повдигнатото му обвинение. Налице е и реална опасност да извърши престъпление, с оглед високата обществена опасност на деянието“, се посочва в мотивите на съда.

          Определението на първоинстанционния съд не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Окръжен съд – Кюстендил.

          Съгласно чл. 16 от НПК, обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Софийска баница – топлина за празниците, вдъхновена от традицията

          Телевизия Евроком -
          Празниците идват тихо, почти неусетно. Улиците се пълнят със светлини, домове­те - с очакване, а сърцата с една особена мекота, която се появява само...
          Политика

          Даниела Божинова: Трябва гражданите да имат по-голямо право на участие в управлението

          Златина Петкова -
          "Може да има социално недоволство заради липсата на нов бюджет, както и заради преминаването от лев към евро. Няма как да не се усети...
          Политика

          Петьо Дафинкичев: Българските пенсионери живеят зле

          Златина Петкова -
          "Българските пенсионери живеят зле, най-вече тези в провинцията." Това каза главният редактор на вестник "Пенсионери" Петьо Дафинкичев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions