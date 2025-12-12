Районният съд в Кюстендил постанови най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо мъж, обвинен в извършване на блудствени действия с малолетно дете. Съдебният състав уважи изцяло искането на Районната прокуратура в града.
Магистратите прецениха, че обвинението касае действия с цел възбуждане на полово желание без съвкупление. Според съдия Мария Антова събраните доказателства към настоящия етап на разследването са достатъчни за налагането на мярката.
Определението на първоинстанционния съд не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Окръжен съд – Кюстендил.
Съгласно чл. 16 от НПК, обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
