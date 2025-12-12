НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          „Рено“ спира споделените коли и намалява зарядните станции

          0
          24
          Снимка: Wikimedia Commons
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Френският автомобилен производител „Рено“ прекратява услугите за споделено ползване на автомобили и значително свива инвестициите в инфраструктура за бързо зареждане, насочвайки капитала си към по-печеливши дейности. Решението засяга звеното „Мобилайз“ (Mobilize), специализирано в решения за мобилност, съобщава Ройтерс.

          - Реклама -

          В рамките на преструктурирането компанията ще интегрира обратно енергийните и информационните дейности в основната група. Промените ще засегнат около 80 работни места от общо приблизително 450 в подразделението, като „Рено“ ще заложи основно на доброволни напускания и вътрешни преназначения.

          „Други дейности с ограничени перспективи за печалба или които не служат пряко на стратегическите приоритети на групата, се прекратяват“, посочват от „Рено“.

          Сред засегнатите проекти са услугите за споделено пътуване „Zity“ в Милано и Мадрид, както и електромобилите „Duo“, предназначени за таксита и автомобили под наем с шофьор.

          Звеното „Мобилайз“, създадено през 2021 г. от тогавашния главен изпълнителен директор Лука де Мео, имаше амбицията да развива нови модели за мобилност извън класическия автомобилен бизнес – от споделени пътувания до зареждане на електромобили и управление на потребителски данни.

          След внезапното напускане на де Мео през лятото, новият главен изпълнителен директор Франсоа Прово пренасочи стратегията. Според него скъпите инвестиции в зарядна инфраструктура вече не са приоритет в условията на ограничен капитал и все по-трудна среда за автомобилната индустрия.

          „Намираме се в период на коригиране на разпределението на капитала на „Рено“. Индустрията е в трудна среда и имаме много инвестиции за финансиране“, заяви пред Ройтерс Жером Фатон, ръководител на отдел „Енергия“ в „Мобилайз“.

          Компанията вече рязко намалява мащаба на плановете си за зарядни станции. Вместо първоначално обявените 650 станции в Европа до 2028 г., „Рено“ планира да изгради едва по 100 станции във Франция и Италия до края на 2026 г. Проектите в Белгия и Испания са напълно отменени.

          Решението е ясен сигнал, че дори големите автомобилни производители започват да преосмислят темпото и мащаба на зеления преход, когато икономическата реалност започне да натежава над амбициите.

          Френският автомобилен производител „Рено“ прекратява услугите за споделено ползване на автомобили и значително свива инвестициите в инфраструктура за бързо зареждане, насочвайки капитала си към по-печеливши дейности. Решението засяга звеното „Мобилайз“ (Mobilize), специализирано в решения за мобилност, съобщава Ройтерс.

          - Реклама -

          В рамките на преструктурирането компанията ще интегрира обратно енергийните и информационните дейности в основната група. Промените ще засегнат около 80 работни места от общо приблизително 450 в подразделението, като „Рено“ ще заложи основно на доброволни напускания и вътрешни преназначения.

          „Други дейности с ограничени перспективи за печалба или които не служат пряко на стратегическите приоритети на групата, се прекратяват“, посочват от „Рено“.

          Сред засегнатите проекти са услугите за споделено пътуване „Zity“ в Милано и Мадрид, както и електромобилите „Duo“, предназначени за таксита и автомобили под наем с шофьор.

          Звеното „Мобилайз“, създадено през 2021 г. от тогавашния главен изпълнителен директор Лука де Мео, имаше амбицията да развива нови модели за мобилност извън класическия автомобилен бизнес – от споделени пътувания до зареждане на електромобили и управление на потребителски данни.

          След внезапното напускане на де Мео през лятото, новият главен изпълнителен директор Франсоа Прово пренасочи стратегията. Според него скъпите инвестиции в зарядна инфраструктура вече не са приоритет в условията на ограничен капитал и все по-трудна среда за автомобилната индустрия.

          „Намираме се в период на коригиране на разпределението на капитала на „Рено“. Индустрията е в трудна среда и имаме много инвестиции за финансиране“, заяви пред Ройтерс Жером Фатон, ръководител на отдел „Енергия“ в „Мобилайз“.

          Компанията вече рязко намалява мащаба на плановете си за зарядни станции. Вместо първоначално обявените 650 станции в Европа до 2028 г., „Рено“ планира да изгради едва по 100 станции във Франция и Италия до края на 2026 г. Проектите в Белгия и Испания са напълно отменени.

          Решението е ясен сигнал, че дори големите автомобилни производители започват да преосмислят темпото и мащаба на зеления преход, когато икономическата реалност започне да натежава над амбициите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Франция и Германия с поглед към българското правосъдие

          Пламена Ганева -
          В Съдебната палата се проведе среща между председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова и посланиците на Федерална република Германия – Н. Пр. Ирене...
          Общество

          ЕС въвежда такса от 3 евро за евтините онлайн пратки

          Пламена Ганева -
          Европейският съюз ще въведе такса от 3 евро върху вноса на пратки на стойност до 150 евро, която ще влезе в сила от 1...
          Общество

          Италия парализирана от обща стачка срещу проектобюджета за 2026 г.

          Десислава Димитрова -
          Най-големият италиански профсъюз организира еднодневна обща стачка в знак на протест срещу проектобюджета за 2026 г., предложен от правителството.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions