„Рено“ спира споделените коли и намалява зарядните станции

Френският автомобилен производител „Рено“ прекратява услугите за споделено ползване на автомобили и значително свива инвестициите в инфраструктура за бързо зареждане, насочвайки капитала си към по-печеливши дейности. Решението засяга звеното „Мобилайз“ (Mobilize), специализирано в решения за мобилност, съобщава Ройтерс.

- Реклама -

В рамките на преструктурирането компанията ще интегрира обратно енергийните и информационните дейности в основната група. Промените ще засегнат около 80 работни места от общо приблизително 450 в подразделението, като „Рено“ ще заложи основно на доброволни напускания и вътрешни преназначения.

„Други дейности с ограничени перспективи за печалба или които не служат пряко на стратегическите приоритети на групата, се прекратяват“, посочват от „Рено“.

Сред засегнатите проекти са услугите за споделено пътуване „Zity“ в Милано и Мадрид, както и електромобилите „Duo“, предназначени за таксита и автомобили под наем с шофьор.

Звеното „Мобилайз“, създадено през 2021 г. от тогавашния главен изпълнителен директор Лука де Мео, имаше амбицията да развива нови модели за мобилност извън класическия автомобилен бизнес – от споделени пътувания до зареждане на електромобили и управление на потребителски данни.

След внезапното напускане на де Мео през лятото, новият главен изпълнителен директор Франсоа Прово пренасочи стратегията. Според него скъпите инвестиции в зарядна инфраструктура вече не са приоритет в условията на ограничен капитал и все по-трудна среда за автомобилната индустрия.

„Намираме се в период на коригиране на разпределението на капитала на „Рено“. Индустрията е в трудна среда и имаме много инвестиции за финансиране“, заяви пред Ройтерс Жером Фатон, ръководител на отдел „Енергия“ в „Мобилайз“.

Компанията вече рязко намалява мащаба на плановете си за зарядни станции. Вместо първоначално обявените 650 станции в Европа до 2028 г., „Рено“ планира да изгради едва по 100 станции във Франция и Италия до края на 2026 г. Проектите в Белгия и Испания са напълно отменени.

Решението е ясен сигнал, че дори големите автомобилни производители започват да преосмислят темпото и мащаба на зеления преход, когато икономическата реалност започне да натежава над амбициите.