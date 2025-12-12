НА ЖИВО
          Роберт Фицо: Словакия ще блокира всяко предложение на ЕС за финансова помощ за Украйна

          Премиерът на Словакия Роберт Фицо обяви, че няма да подкрепи решението на Европейската комисия да предостави на Украйна репарационен заем, използвайки замразените руски активи. Той написа това в профила си в социалната мрежа X.

          „Словакия няма да участва в планове, които само удължават страданията и убийствата. На предстоящото заседание на Европейския съвет няма да подкрепя никакво решение, което би финансирало военните разходи на Украйна“, отсече Фицо.

          В речта си, публикувана в X, политикът заяви, че „няма военно решение на този конфликт, стратегията на ЕС за този конфликт е погрешна и неефективна, а продължаването на войната не е нищо друго освен безсмислено убийство без укрепване на позицията на Украйна в потенциалните мирни преговори“.

          Фицо също така смята, че отпускането на десетки милиарди евро за военни разходи удължава войната и че използването на замразени руски активи може „пряко да застраши мирните усилия на САЩ“.

          Словашкият премиер заяви още, че Братислава „е надежден и подкрепящ играч“, който помага на Украйна в много области на хуманитарната работа, като я снабдява с електричество и газ. Той също така спомена, че Словакия е дом на близо 200 000 украински граждани, избягали от войната.

          Освен това той заяви, че Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС, но някои държави членки „все по-често изразяват сериозни резерви относно прибързаното членство на Украйна в Европейския съюз“.

