Руската армия е нанесла един голям и пет групови удара по обекти на ВСУ за седмица

През последната седмица руската армия е извършила един голям удар и пет групови удара срещу украински военни и енергийни обекти, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„В отговор на украинските терористични атаки срещу цивилни цели в Русия <…> от 6 до 12 декември тази година извършихме един голям удар и пет групови удара, включително с аеробалистични хиперзвукови ракети „Кинжал“, които поразиха обекти на украинската военна промишленост, горивно-енергийни съоръжения, поддържащи тяхната експлоатация, както и транспортна, летищна и пристанищна инфраструктура, използвана от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)“, се казва в доклада.

Руските войски са унищожили и заводи за сглобяване и съхранение на безпилотни летателни апарати, складове за гориво и временни пунктове за разполагане на украински сили.