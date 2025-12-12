НА ЖИВО
          Руската армия формира „огневи балкони" над Славянск едновременно от две страни

          Огневи балкони над Славянск
          Огневи балкони над Славянск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          За по-нататъшното си надвисване над Краматорск и Славянск, руската армия формира „огневи балкони“ едновременно от две страни, пише „Военная Хроника“. От север, близо до Яровая и Святогорск, откъдето също се води настъплението към Лиман, и от юг, отвъд Фьодоровка близо до Бахмут.

          Настъплението от юг е по-трудно, тъй като фронтът тук е отдавна установен, но обсегът на ракетната, стволната и безпилотната артилерия на Русия е достатъчен за активно потушаване и унищожаване на цели в Славянск.

          Настъплението от юг е по-трудно, тъй като фронтът тук е отдавна установен, но обсегът на ракетната, стволната и безпилотната артилерия на Русия е достатъчен за активно потушаване и унищожаване на цели в Славянск.

