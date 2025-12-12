За по-нататъшното си надвисване над Краматорск и Славянск, руската армия формира „огневи балкони“ едновременно от две страни, пише „Военная Хроника“. От север, близо до Яровая и Святогорск, откъдето също се води настъплението към Лиман, и от юг, отвъд Фьодоровка близо до Бахмут.

Настъплението от юг е по-трудно, тъй като фронтът тук е отдавна установен, но обсегът на ракетната, стволната и безпилотната артилерия на Русия е достатъчен за активно потушаване и унищожаване на цели в Славянск.