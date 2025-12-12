Руската Централна банка съди фирмата, в която са замразените активи

Руската централна банка обяви, че завежда иск в Арбитражния съд в Москва срещу депозитаря „Юроклиър“ (Euroclear) за възстановяване на нанесени загуби, причинени от „незаконни действия“, довели до невъзможност Банката на Русия да разполага със свои парични средства и ценни книжа.

В съобщение на официалния си сайт регулаторът уточнява, че действията на „Юроклиър“ са довели до вреди, произтичащи от блокирани активи. Паралелно с това предложенията на Европейската комисия за използване на замразени руски активи са определени като „незаконни“ от гледна точка на международното право.

Преди няколко дни главният изпълнителен директор на „Юроклиър“ Валери Юрбен заяви в интервю за „Франкфуртер алгемайне цайтунг“, цитирано от Ройтерс, че белгийската финансова институция не може просто да прехвърли на ЕС средствата, генерирани от замразените руски активи, тъй като те са обвързани с правни искове, припомня БТА.

Както БТА съобщи, по-рано този месец Европейската комисия предложи финансирането за Украйна през следващите две години да бъде осигурено по два възможни механизма – чрез средства в „Юроклиър“, които впоследствие да бъдат възстановени след края на войната и изплащане на компенсации от Русия, или чрез общ заем от международните финансови пазари, гарантиран от държавите в ЕС. Решение се очаква на заседанието на Европейския съвет по-късно този месец.

Днес в Брюксел се подготвя среща между белгийския премиер Барт де Вевер, германския канцлер Фридрих Мерц и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на която се очаква въпросът да бъде обсъден.

Белгийският депозитар „Юроклиър“ изразява и опасения от фалит, както и от ответни действия от страна на Русия, ако запорираните активи на Руската централна банка бъдат предоставени в полза на Украйна, заяви Юрбен миналата седмица.

По-рано днес Руската централна банка отново определи като незаконни предложенията на ЕС за използване на нейните замразени активи и предупреди, че си запазва правото да предприеме всички налични действия за защита на интересите си.

„Механизмите за пряко или непряко използване на активите на Банката на Русия, както и всякакви други форми на неразрешено използване на активите ѝ, са незаконни и противоречат на международното право, включително нарушават принципите на суверенния имунитет“, заявява регулаторът.

Банката се позовава на прессъобщение на Европейската комисия от 3 декември, в което са очертани две възможности за финансиране на нуждите на Украйна през 2026–2027 г., както и на проект за нормативен акт със същата дата. Според едно от предложенията Комисията ще може да заема средства от финансови институции в ЕС, които държат замразени руски активи, с цел репарационен заем за Украйна.

Регулаторът подчертава, че при по-нататъшно придвижване или реално прилагане на тези инициативи:

„Банката на Русия си запазва правото без допълнително уведомление да използва всички налични правни и други механизми за защита на интересите си“.

Вчера датското председателство съобщи, че ЕС започва процедура за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка на територията на Съюза, с цел да се избегне подновяване на решението на всеки шест месеца и да се подготви правна рамка за евентуалното използване на средствата в подкрепа на Украйна. Също вчера белгийският вицепремиер Венсан ван Петегем заяви, че замразените руски активи трябва да бъдат използвани за заем за Украйна.