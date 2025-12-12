НА ЖИВО
          - Реклама -
          Седмица по-късно: „Морска администрация“ в готовност за изтегляне на танкера „Кайрос“

          Снимка: БГНЕС
          Вече една седмица танкерът „Кайрос“ се намира на котва край бреговете на Ахтопол. От Изпълнителна агенция „Морска администрация“ обявиха, че имат пълна готовност да стартират техническата операция по преместването на плавателния съд.

          Планът за действие предвижда първоначално осигуряване на електрическо захранване към кораба посредством агрегат. Тази стъпка е наложителна, за да може да бъде задействан механизмът за вдигане на котвата.

          Операцията тръгва: На 12 декември започва изтеглянето на изоставения танкер „Кайрос“ Операцията тръгва: На 12 декември започва изтеглянето на изоставения танкер „Кайрос“

          На следващия етап три влекача ще поемат транспортирането на 280-метровия танкер. Той ще бъде изтеглен до безопасно място в района на Бургаския залив, където присъствието му няма да създава рискове за корабоплаването.

          Към момента на борда на „Кайрос“ са останали трима моряци. Останалата част от екипажа – седем души, беше успешно евакуирана в рамките на две спасителни акции през изминалите дни.

          Финансовите разходи по операцията за изтеглянето ще бъдат предявени допълнително на собственика на кораба.

          - Реклама -

