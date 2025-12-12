Само 12 дни след приключването на годишния планов ремонт, работата на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде преустановена отново. Причината за спирането е необходимостта от отстраняване на възникнал проблем, който се намира в неядрената част на съоръжението.

- Реклама -

Според уточнение на БНТ, налага се подмяна на дефектен клапан. След извършването на тази техническа дейност, блокът ще бъде пуснат отново в експлоатация. Към момента мощността на реактора е намалена като част от процедурата по пълното му спиране.

Междувременно от политическа партия „Възраждане“ поискаха оставката на директора на АЕЦ „Козлодуй“. Посочва се, че ръководството на централата е запазило мълчание относно инцидент с разкъсана мембрана на сепаратор-паропрегревател.