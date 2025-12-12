НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ излиза в непланиран ремонт заради проблем в неядрената част

          1
          23
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Само 12 дни след приключването на годишния планов ремонт, работата на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде преустановена отново. Причината за спирането е необходимостта от отстраняване на възникнал проблем, който се намира в неядрената част на съоръжението.

          - Реклама -

          Според уточнение на БНТ, налага се подмяна на дефектен клапан. След извършването на тази техническа дейност, блокът ще бъде пуснат отново в експлоатация. Към момента мощността на реактора е намалена като част от процедурата по пълното му спиране.

          Междувременно от политическа партия „Възраждане“ поискаха оставката на директора на АЕЦ „Козлодуй“. Посочва се, че ръководството на централата е запазило мълчание относно инцидент с разкъсана мембрана на сепаратор-паропрегревател.

          Само 12 дни след приключването на годишния планов ремонт, работата на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде преустановена отново. Причината за спирането е необходимостта от отстраняване на възникнал проблем, който се намира в неядрената част на съоръжението.

          - Реклама -

          Според уточнение на БНТ, налага се подмяна на дефектен клапан. След извършването на тази техническа дейност, блокът ще бъде пуснат отново в експлоатация. Към момента мощността на реактора е намалена като част от процедурата по пълното му спиране.

          Междувременно от политическа партия „Възраждане“ поискаха оставката на директора на АЕЦ „Козлодуй“. Посочва се, че ръководството на централата е запазило мълчание относно инцидент с разкъсана мембрана на сепаратор-паропрегревател.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Парламентът прие оставката на кабинета „Желязков“, Радев стартира консултациите незабавно

          Владимир Висоцки -
          Само три часа след като Народното събрание единодушно гласува оставката на правителството на премиера Росен Желязков, държавният глава Румен Радев задвижи конституционната процедура. Президентът...
          Политика

          Асен Василев: Гражданите отхвърлиха завладяната държава, оставката беше неизбежна

          Владимир Висоцки -
          Оставката на правителството беше единственият логичен ход в създалата се ситуация, заяви съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на предаването „Панорама“ по...
          Крими

          Спецакция в София: Разбиха престъпна група за онлайн инвестиционни измами

          Екип Евроком -
          Българските МВР и прокуратура обявиха неутрализирането на организирана престъпна група, занимаваща се с измамни онлайн платформи за инвестиции. Чрез престъпната си дейност структурата е...

          1 коментар

          1. Така ще е с това ядрено гориво от Уестингхаус още колко дефекти и големи загуби, те затова чехите отказаха ядреното им гориво и сега с новото правителство ще си карат пак с руското а нашите продажници докрай ще правят милиони за чуждите колонизатори за сметка на народа …

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions