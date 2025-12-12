НА ЖИВО
          Силно земетресение разлюля североизточна Япония, издадени са предупреждения за цунами

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси североизточната част на Япония, съобщи Японската метеорологична агенция (JMA). Трусът е регистриран в 11:44 местно време (02:44 GMT) на 20 км дълбочина, а след него са последвали няколко по-слаби земетресения.

          От агенцията незабавно предупредиха за възможни цунами вълни до един метър по източното крайбрежие на страната. Силният трус идва само дни след по-мощно земетресение от магнитуд 7,5, което рани десетки хора в региона, припомня BBC.

          След основния трус от 6,7 са отчетени три вторични земетресения с магнитуди между 4,5 и 5,7, като епицентърът се намира край бреговете на префектура Аомори.

          В град Муцу, префектура Аомори, местните власти са издали заповеди за евакуация на около 6000 души, съобщава японската система за спешни предупреждения NERV.

          Междувременно Агенцията за ядрено регулиране увери, че няма „незабавни признаци за аномалии“ в близките ядрени съоръжения.

          Споменът от катастрофалното земетресение през 2011 г. в префектура Фукушима – най-силното в историята на Япония, което доведе до тежка ядрена авария – продължава да държи страната нащрек.

          По-късно премиерът Санае Такаичи заяви, че настоящият трус не попада в обхвата на предупреждението за мегаземетресение, издадено по-рано през седмицата. Тя призова гражданите да бъдат внимателни, да знаят евакуационните маршрути и да подготвят аварийните си комплекти.

          До момента вълни до 20 см са достигнали бреговете на Аомори и Хокайдо, където остават в сила предупреждения за цунами.

          През последните дни регионът е разлюлян от серия трусове след земетресението от 7,5, като властите продължават да настояват хората да са готови за нови възможни сътресения и при нужда да се придвижат към по-високи места.

          Япония е особено уязвима към силни земетресения, тъй като се намира на Тихоокеанския огнен пръстен – зона на активни тектонични процеси. Страната преживява около 1500 труса годишно, повечето от които са слаби, но понякога удрят разрушителни катастрофи като тази от 2011 г., която отне живота на над 18 000 души.

          С всяко силно земетресение Япония продължава да усъвършенства строителните стандарти и инженерните решения, за да повиши устойчивостта си към бъдещи природни бедствия.

