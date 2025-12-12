НА ЖИВО
          Синдикатите: Какво се случва с доходите, ако няма бюджет?

          Снимка: БГНЕС
          Акция пред Народното събрание организираха Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и КТ „Подкрепа“. Синдикатите поставиха пред депутатите въпроса „Какво ще се случи с доходите ни през 2026 година, ако не бъдат приети проектобюджетите и бъде одобрен удължителен закон за Бюджет 2025?“ В района има засилено полицейско присъствие, а синдикалистите раздават листовки с въпросите си. Част от депутатите отказват да ги приемат.

          Главният икономист на КНСБ Любослав Костов заяви пред БТА, че ако бюджетите не бъдат приети, страната рискува да влезе в криза още от 1 януари.

          „Оставката си е оставка, но бюджетът е в парламента. Чуваме, че бюджетите на НЗОК, ДОО и централният ще бъдат бламирани и умишлено ще ни вкарат в криза от 1 януари“, каза Костов.

          Той предупреди, че без нов бюджет няма да има увеличение на минималната заплата, на възнагражденията за учители, лекари, специалисти по здравни грижи, както и на майчинските. По думите му е било договорено повишение от 10–15%, но политическата ситуация рисковано блокира този процес.

          „Не е ясно дали ще има пари за заплати и пенсии“, подчерта Костов.

          По думите му удължаването на бюджета означава задържане на всички ставки от 2025 г. и през 2026 г., което поставя под съмнение финансовата устойчивост на системите.

          Депутати от различни парламентарни групи коментираха акцията. Габриел Вълков от „БСП – Обединена левица“ заяви, че отговорността е на управляващите, като припомни, че левицата традиционно повишава заплатите.

          От ПП–ДБ Венко Сабрутев каза, че формацията изцяло подкрепя исканията на синдикатите.

          „Не трябва да влизаме в новата година и в еврозоната без бюджет. Отговорност на всички партии е да проявят разум“, каза той. „Няма как да се влезе в еврозоната без повишаване на доходите“, допълни Сабрутев.

          Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов заяви, че никога не са били осигурявани достатъчно средства за заплати и определи проектобюджета като „кражба“.

          „Дори да се вдигнат заплатите с 5%, когато цените скочат с 20%, всичко се изяжда. Не можем да подкрепим този бюджет“, каза Михайлов.

          Той критикува и разпределението на средствата, включително 150% ръст на финансирането за антикорупционните комисии, докато други сектори по думите му се „източват“.

          „Има много пари за хората, стига някой да даде шанс да се направят нещата“, заяви Михайлов.

          - Реклама -

              Search Suggestions