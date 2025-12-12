Синдикатите: Какво се случва с доходите, ако няма бюджет?

Акция пред Народното събрание организираха Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и КТ „Подкрепа“. Синдикатите поставиха пред депутатите въпроса „Какво ще се случи с доходите ни през 2026 година, ако не бъдат приети проектобюджетите и бъде одобрен удължителен закон за Бюджет 2025?“ В района има засилено полицейско присъствие, а синдикалистите раздават листовки с въпросите си. Част от депутатите отказват да ги приемат.
Главният икономист на КНСБ Любослав Костов заяви пред БТА, че ако бюджетите не бъдат приети, страната рискува да влезе в криза още от 1 януари.
Той предупреди, че без нов бюджет няма да има увеличение на минималната заплата, на възнагражденията за учители, лекари, специалисти по здравни грижи, както и на майчинските. По думите му е било договорено повишение от 10–15%, но политическата ситуация рисковано блокира този процес.
По думите му удължаването на бюджета означава задържане на всички ставки от 2025 г. и през 2026 г., което поставя под съмнение финансовата устойчивост на системите.
Депутати от различни парламентарни групи коментираха акцията. Габриел Вълков от „БСП – Обединена левица“ заяви, че отговорността е на управляващите, като припомни, че левицата традиционно повишава заплатите.
От ПП–ДБ Венко Сабрутев каза, че формацията изцяло подкрепя исканията на синдикатите.
Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов заяви, че никога не са били осигурявани достатъчно средства за заплати и определи проектобюджета като „кражба“.
Той критикува и разпределението на средствата, включително 150% ръст на финансирането за антикорупционните комисии, докато други сектори по думите му се „източват“.
Както пенсионерите ще траят до 01.07.2026 г, така ще е за всички! Нали синдикатите/ подлоги на властта/ обикаляха да правят реклама на еврото? Вие палите искрите на разделението!