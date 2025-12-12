НА ЖИВО
          Слави Трифонов към Мирчев: „Чалгарите имаме 9 живота – няма да изчезнем"

          Снимка: БГНЕС
          Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов коментира в своя фейсбук профил видео в TikTok, в което Иво Мирчев заявява, на фона на снимка на шоумена, че „повече нямало да има чалгари“.

          Трифонов посочва, че не познава Мирчев, но припомня, че още от времето на Иван Костов мнозина са се опитвали да го „приключат“, за да не се появява повече в публичното пространство.

          „Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него“,

          пише още Трифонов.

          В поста си той отправя и нестандартен поздрав:

          „Искам да поздравя поколението Gen Z от името на поколението ZZ. Имам предвид ZZ Top. Gen Z харесват социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесва рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки. Явно има нещо общо между нас и трябва по-често да се събираме“.

          Трифонов подчертава, че думите му са казани „без капчица ирония“, а от приятелство, разбирателство и уважение.

          Постът му приключва с обещание за „яко парче на ZZ Top“.

