Слави Трифонов към Мирчев: „Чалгарите имаме 9 живота – няма да изчезнем“

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов коментира в своя фейсбук профил видео в TikTok, в което Иво Мирчев заявява, на фона на снимка на шоумена, че „повече нямало да има чалгари“.
Трифонов посочва, че не познава Мирчев, но припомня, че още от времето на Иван Костов мнозина са се опитвали да го „приключат“, за да не се появява повече в публичното пространство.
В поста си той отправя и нестандартен поздрав:
Трифонов подчертава, че думите му са казани „без капчица ирония“, а от приятелство, разбирателство и уважение.
Постът му приключва с обещание за „яко парче на ZZ Top“.
- Реклама -
