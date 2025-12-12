Слави Трифонов към Мирчев: „Чалгарите имаме 9 живота – няма да изчезнем“

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов коментира в своя фейсбук профил видео в TikTok, в което Иво Мирчев заявява, на фона на снимка на шоумена, че „повече нямало да има чалгари“.

- Реклама -

Трифонов посочва, че не познава Мирчев, но припомня, че още от времето на Иван Костов мнозина са се опитвали да го „приключат“, за да не се появява повече в публичното пространство.

„Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него“, пише още Трифонов.

В поста си той отправя и нестандартен поздрав:

„Искам да поздравя поколението Gen Z от името на поколението ZZ. Имам предвид ZZ Top. Gen Z харесват социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесва рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки. Явно има нещо общо между нас и трябва по-често да се събираме“.

Трифонов подчертава, че думите му са казани „без капчица ирония“, а от приятелство, разбирателство и уважение.

Постът му приключва с обещание за „яко парче на ZZ Top“.