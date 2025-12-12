Българските МВР и прокуратура обявиха неутрализирането на организирана престъпна група, занимаваща се с измамни онлайн платформи за инвестиции. Чрез престъпната си дейност структурата е нанесла сериозни вреди на граждани на Европейския съюз.

Мащабната операция е насочена срещу лицата, ръководили няколко кол центъра на територията на София. Акцията е осъществена под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП), като в нея са взели участие служители от следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Главна дирекция „Национална полиция“. Действията са координирани в тясно сътрудничество с Guardia Civil от Кралство Испания.

В хода на разследването е установено, че в организираната престъпна група (ОПГ) са участвали както български, така и чужди граждани. Те са прилагали методи на „социално инженерство“ и са извършвали измамна инвестиционна дейност. Под контрола на групата от средата на 2022 г. в столицата са функционирали кол центрове, свързани с множество уебсайтове. Чрез тях клиентите са били привличани и въвеждани в заблуждение да инвестират средства в привидна търговия с регулирани финансови инструменти срещу обещания за висока възвращаемост. В резултат на това са причинени значителни имотни вреди на граждани на ЕС.

За пресичане на незаконната дейност са извършени проверки, претърсвания, изземвания и разпити на свидетели. Целта на координираните действия е била преустановяването на схемите за неправомерно извличане на финансови средства от пострадали лица в чужбина.

При процесуалните действия са иззети над 20 телефона, множество СИМ карти, над 30 флаш памети, персонални компютри, хард дискове, тефтери и списъци със служители. Властите са открили и наркотични вещества. Конфискувани са значителни материални активи: 17 кюлчета инвестиционно злато, всяко на стойност около 7000 лв., както и над 45 000 лв. в брой. С помощта на отдел „Киберпрестъпления“ при НСлС са иззети 5 хардуерни портфейла, като в един от тях са намерени криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара.