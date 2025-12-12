НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Спорове в залата: Депутатите обсъждат оставката на правителството

          0
          55
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Народното събрание дебатира оставката на кабинета на премиера Росен Желязков.

          - Реклама -

          Проектът за решение за оставка беше представен от депутата от ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Тя подчерта, че правителството ще продължи да управлява до избора на следващ кабинет.

          Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че кабинетът е паднал заради гнева на хората по площадите, породен от бюджета за 2026 г., но истинските причини според него са дълбоката политическа криза и влиянието на Делян Пеевски върху политическия процес.

          „Пеевски трябва да бъде поставен в изолация, за да се върне нормалният ход на българската политика“, каза Божанов. „Изолацията на Пеевски започна от площада, наш дълг е да я довършим и да се превърнем в истинска европейска демокрация.“

          От трибуната Тома Биков (ГЕРБ-СДС) заяви, че партията му не може да управлява в ситуация на силно протестно напрежение.

          „Никога не сме искали да управляваме „напук“. Оценихме, че няма как да осъществяваме нашите програмни намерения в такава среда. Единственото, което може да се случи, е нагнетяване на още по-голямо напрежение“, каза той.

          Биков защити министрите от ГЕРБ-СДС, като подчерта, че са възстановили еврофондовете и плащанията по ПВУ, и заяви, че няма данни за корупция сред тях.

          След оставката: Изборите може да бъдат на знакова дата След оставката: Изборите може да бъдат на знакова дата

          Той добави, че политическата система се намира в дълбока криза, а диалогът в парламента е разрушен:

          „Не е нормално управляващи и опозицията да не си говорят. Политическият диалог е разрушен, нападките водят до разпад на държавността.“

          Биков настоя, че ПП-ДБ разбират промените „по болшевишки“ и че реформи не се правят на площадите. Той подчерта още:

          „Никой от нас няма желание да работи с ПП-ДБ. Казвам го за ваше успокоение.“

          Той призова президента Радев да обяви своя политически проект, тъй като това би било честно към обществото.

          От ПП-ДБ Елисавета Белобрадова заяви, че изказването на Биков е автентичният глас на ГЕРБ:

          „Властта не е била ваша, бюджетът не е ваш. Основният проблем е, че през последните месеци никой не говореше с ГЕРБ, а с ДПС-Ново начало през депутатите от ГЕРБ.“

          Божидар Божанов уточни:

          „В нашия генетичен код е заложена еволюция, а не революция.“ „Държавността се руши, защото държавата се управлява нелегитимно. Не може Пеевски да се разпорежда по телефона.“

          В отговор Биков подчерта, че ГЕРБ не са обидени и няма да преговарят, защото ПП-ДБ многократно са заявявали, че отказват диалог.

          Последва изказването на председателя на ПП Асен Василев, който определи дискусията като дебат за оставката на „едно вредно правителство“.

          „Гражданите ще го изпратим с облекчение в историята. Хората на площадите не бяха подкрепа за ПП-ДБ, а за отхвърляне на модела на управление.“

          Той изброи проявленията на този модел – нелегитимен главен прокурор, политически натиск върху фирми, административни наказания, обвързани с партийна лоялност, и по думите му „привилегировани депутати“, които влияят на институции.

          „Докато българските граждани не се произнесат и не дадат властта, никой няма право да си я присвоява — дори ние.“

          В заключение Биков отговори, че никой не обвинява Василев, а че той носи отговорност:

          „Достатъчно носихме отговорност с вас — девет месеца, една бременност.“ „Искаме само да си държите на думата, че няма да има проблеми.“

          КАБИНЕТЪТ ПАДНА: Отваряне на „домовата книга“, консултации, мандати и нови избори КАБИНЕТЪТ ПАДНА: Отваряне на „домовата книга“, консултации, мандати и нови избори

          Народното събрание дебатира оставката на кабинета на премиера Росен Желязков.

          - Реклама -

          Проектът за решение за оставка беше представен от депутата от ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Тя подчерта, че правителството ще продължи да управлява до избора на следващ кабинет.

          Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че кабинетът е паднал заради гнева на хората по площадите, породен от бюджета за 2026 г., но истинските причини според него са дълбоката политическа криза и влиянието на Делян Пеевски върху политическия процес.

          „Пеевски трябва да бъде поставен в изолация, за да се върне нормалният ход на българската политика“, каза Божанов. „Изолацията на Пеевски започна от площада, наш дълг е да я довършим и да се превърнем в истинска европейска демокрация.“

          От трибуната Тома Биков (ГЕРБ-СДС) заяви, че партията му не може да управлява в ситуация на силно протестно напрежение.

          „Никога не сме искали да управляваме „напук“. Оценихме, че няма как да осъществяваме нашите програмни намерения в такава среда. Единственото, което може да се случи, е нагнетяване на още по-голямо напрежение“, каза той.

          Биков защити министрите от ГЕРБ-СДС, като подчерта, че са възстановили еврофондовете и плащанията по ПВУ, и заяви, че няма данни за корупция сред тях.

          След оставката: Изборите може да бъдат на знакова дата След оставката: Изборите може да бъдат на знакова дата

          Той добави, че политическата система се намира в дълбока криза, а диалогът в парламента е разрушен:

          „Не е нормално управляващи и опозицията да не си говорят. Политическият диалог е разрушен, нападките водят до разпад на държавността.“

          Биков настоя, че ПП-ДБ разбират промените „по болшевишки“ и че реформи не се правят на площадите. Той подчерта още:

          „Никой от нас няма желание да работи с ПП-ДБ. Казвам го за ваше успокоение.“

          Той призова президента Радев да обяви своя политически проект, тъй като това би било честно към обществото.

          От ПП-ДБ Елисавета Белобрадова заяви, че изказването на Биков е автентичният глас на ГЕРБ:

          „Властта не е била ваша, бюджетът не е ваш. Основният проблем е, че през последните месеци никой не говореше с ГЕРБ, а с ДПС-Ново начало през депутатите от ГЕРБ.“

          Божидар Божанов уточни:

          „В нашия генетичен код е заложена еволюция, а не революция.“ „Държавността се руши, защото държавата се управлява нелегитимно. Не може Пеевски да се разпорежда по телефона.“

          В отговор Биков подчерта, че ГЕРБ не са обидени и няма да преговарят, защото ПП-ДБ многократно са заявявали, че отказват диалог.

          Последва изказването на председателя на ПП Асен Василев, който определи дискусията като дебат за оставката на „едно вредно правителство“.

          „Гражданите ще го изпратим с облекчение в историята. Хората на площадите не бяха подкрепа за ПП-ДБ, а за отхвърляне на модела на управление.“

          Той изброи проявленията на този модел – нелегитимен главен прокурор, политически натиск върху фирми, административни наказания, обвързани с партийна лоялност, и по думите му „привилегировани депутати“, които влияят на институции.

          „Докато българските граждани не се произнесат и не дадат властта, никой няма право да си я присвоява — дори ние.“

          В заключение Биков отговори, че никой не обвинява Василев, а че той носи отговорност:

          „Достатъчно носихме отговорност с вас — девет месеца, една бременност.“ „Искаме само да си държите на думата, че няма да има проблеми.“

          КАБИНЕТЪТ ПАДНА: Отваряне на „домовата книга“, консултации, мандати и нови избори КАБИНЕТЪТ ПАДНА: Отваряне на „домовата книга“, консултации, мандати и нови избори
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Синдикатите: Какво се случва с доходите, ако няма бюджет?

          Никола Павлов -
          Акция пред Народното събрание организираха Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и КТ „Подкрепа“. Синдикатите поставиха пред депутатите въпроса „Какво ще се случи...
          Политика

          Костадинов: Внасяме решение за отлагане на членството в еврозоната

          Никола Павлов -
          „Възраждане“ настоява да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) заради подготовката за влизането на България в еврозоната. Това заяви пред медиите в...
          Инциденти

          Катастрофа в ранните часове парализира „Цариградско шосе“ и рани двама души

          Пламена Ганева -
          Движението по „Цариградско шосе“ беше сериозно затруднено в ранните часове заради катастрофа с пострадали в района на моста на алея „Яворов“. Инцидентът е станал в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions