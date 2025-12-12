Спорове в залата: Депутатите обсъждат оставката на правителството

Народното събрание дебатира оставката на кабинета на премиера Росен Желязков.
Проектът за решение за оставка беше представен от депутата от ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Тя подчерта, че правителството ще продължи да управлява до избора на следващ кабинет.
Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че кабинетът е паднал заради гнева на хората по площадите, породен от бюджета за 2026 г., но истинските причини според него са дълбоката политическа криза и влиянието на Делян Пеевски върху политическия процес.
От трибуната Тома Биков (ГЕРБ-СДС) заяви, че партията му не може да управлява в ситуация на силно протестно напрежение.
Биков защити министрите от ГЕРБ-СДС, като подчерта, че са възстановили еврофондовете и плащанията по ПВУ, и заяви, че няма данни за корупция сред тях.
Той добави, че политическата система се намира в дълбока криза, а диалогът в парламента е разрушен:
Биков настоя, че ПП-ДБ разбират промените „по болшевишки“ и че реформи не се правят на площадите. Той подчерта още:
Той призова президента Радев да обяви своя политически проект, тъй като това би било честно към обществото.
От ПП-ДБ Елисавета Белобрадова заяви, че изказването на Биков е автентичният глас на ГЕРБ:
Божидар Божанов уточни:
В отговор Биков подчерта, че ГЕРБ не са обидени и няма да преговарят, защото ПП-ДБ многократно са заявявали, че отказват диалог.
Последва изказването на председателя на ПП Асен Василев, който определи дискусията като дебат за оставката на „едно вредно правителство“.
Той изброи проявленията на този модел – нелегитимен главен прокурор, политически натиск върху фирми, административни наказания, обвързани с партийна лоялност, и по думите му „привилегировани депутати“, които влияят на институции.
В заключение Биков отговори, че никой не обвинява Василев, а че той носи отговорност: