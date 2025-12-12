Спорове в залата: Депутатите обсъждат оставката на правителството

Народното събрание дебатира оставката на кабинета на премиера Росен Желязков.

Проектът за решение за оставка беше представен от депутата от ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Тя подчерта, че правителството ще продължи да управлява до избора на следващ кабинет.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че кабинетът е паднал заради гнева на хората по площадите, породен от бюджета за 2026 г., но истинските причини според него са дълбоката политическа криза и влиянието на Делян Пеевски върху политическия процес.

„Пеевски трябва да бъде поставен в изолация, за да се върне нормалният ход на българската политика“, каза Божанов. „Изолацията на Пеевски започна от площада, наш дълг е да я довършим и да се превърнем в истинска европейска демокрация.“

От трибуната Тома Биков (ГЕРБ-СДС) заяви, че партията му не може да управлява в ситуация на силно протестно напрежение.

„Никога не сме искали да управляваме „напук“. Оценихме, че няма как да осъществяваме нашите програмни намерения в такава среда. Единственото, което може да се случи, е нагнетяване на още по-голямо напрежение“, каза той.

Биков защити министрите от ГЕРБ-СДС, като подчерта, че са възстановили еврофондовете и плащанията по ПВУ, и заяви, че няма данни за корупция сред тях.

Той добави, че политическата система се намира в дълбока криза, а диалогът в парламента е разрушен:

„Не е нормално управляващи и опозицията да не си говорят. Политическият диалог е разрушен, нападките водят до разпад на държавността.“

Биков настоя, че ПП-ДБ разбират промените „по болшевишки“ и че реформи не се правят на площадите. Той подчерта още:

„Никой от нас няма желание да работи с ПП-ДБ. Казвам го за ваше успокоение.“

Той призова президента Радев да обяви своя политически проект, тъй като това би било честно към обществото.

От ПП-ДБ Елисавета Белобрадова заяви, че изказването на Биков е автентичният глас на ГЕРБ:

„Властта не е била ваша, бюджетът не е ваш. Основният проблем е, че през последните месеци никой не говореше с ГЕРБ, а с ДПС-Ново начало през депутатите от ГЕРБ.“

Божидар Божанов уточни:

„В нашия генетичен код е заложена еволюция, а не революция.“ „Държавността се руши, защото държавата се управлява нелегитимно. Не може Пеевски да се разпорежда по телефона.“

В отговор Биков подчерта, че ГЕРБ не са обидени и няма да преговарят, защото ПП-ДБ многократно са заявявали, че отказват диалог.

Последва изказването на председателя на ПП Асен Василев, който определи дискусията като дебат за оставката на „едно вредно правителство“.

„Гражданите ще го изпратим с облекчение в историята. Хората на площадите не бяха подкрепа за ПП-ДБ, а за отхвърляне на модела на управление.“

Той изброи проявленията на този модел – нелегитимен главен прокурор, политически натиск върху фирми, административни наказания, обвързани с партийна лоялност, и по думите му „привилегировани депутати“, които влияят на институции.

„Докато българските граждани не се произнесат и не дадат властта, никой няма право да си я присвоява — дори ние.“

В заключение Биков отговори, че никой не обвинява Василев, а че той носи отговорност: