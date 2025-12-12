НА ЖИВО
          Стара бомба от Втората световна „разклати" Германия и остави 28 апартамента с щети

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          бщо 28 апартамента са били повредени при обезвреждане на 250-килограмова бомба от Втората световна война в германския град Ханау, разположен близо до Франкфурт на Майн, съобщава изданието Шпигел.

          Невзривеният боеприпас, германско производство, е бил открит по време на строителни дейности в квартал Гросаухайм. Заради риска от експлозия властите са предприели масова евакуация на около 4500 души в радиус от един километър около мястото.

          Въпреки предприетите мерки, силата на контролирания взрив се е оказала значително по-голяма от очакваното. Контейнерите с вода, поставени над бомбата с цел да ограничат ударната вълна, не са успели да поемат напълно експлозията.

          Няма данни за пострадали хора, но взривната вълна е нанесла сериозни материални щети на най-близките жилищни сгради. В засегнатите 28 апартамента живеят над 50 души, като за част от тях ще се наложи временно да напуснат домовете си.

          „Един апартамент е толкова сериозно повреден от взрива, че в момента е необитаем“, обявиха от кметството на Ханау.

          Градските власти увериха, че ще окажат бърза финансова и логистична подкрепа на засегнатите жители, като помощта ще бъде предоставяна „без излишна бюрокрация“.

          

