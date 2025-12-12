Светослав Бенчев остава начело на БПГА с нов тригодишен мандат

Управителният съвет на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) преизбра Светослав Бенчев за председател на организацията за нов тригодишен мандат, съобщиха от асоциацията.

Бенчев ръководи БПГА от декември 2023 г., но след промени в устава мандатът на председателя вече е тригодишен, така че да бъде синхронизиран с този на Управителния съвет.

Пред членовете на организацията Бенчев потвърди ангажимента си да защитава основните принципи на БПГА – равнопоставеност на участниците на пазара на горива, прозрачност, както и партньорство с държавните институции, политическите партии и неправителствения сектор, се посочва в съобщението.

Кариерата му в БПГА започва през 2010 г., когато се присъединява като експерт по европейско и международно право. От 2015 г. работи като юрист, а през 2019 г. става главен юрист на асоциацията – позиция, която заема до избирането му за председател.