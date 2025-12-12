Telegraph: Хегсет отстрани американски министър от преговорите за Украйна

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет е отстранил министъра на армията Дан Дрисколл от участието в преговорите за уреждане на конфликта в Украйна, съобщава британският вестник Telegraph.

Според източници на изданието, Хегсет е взел решението, след като е преценил, че Дрисколл е излязъл извън рамките на правомощията си и се е намесвал прекомерно в процеса.

„Дрисколл беше отстранен от преговорите от Хегсет, след като, по негово мнение, е преминал границата на компетенциите си“, посочва Telegraph.

Източниците твърдят още, че все по-подозрителният и напрегнат Хегсет е „усмирил“ Дрисколл, смятайки, че той е прекалил с активността си и е действал без необходимата координация.

Към момента няма официален коментар от Пентагона, а информацията идва на фона на засилените вътрешни напрежения в американската администрация около стратегията за Украйна и ролята на различните институции в преговорния процес.